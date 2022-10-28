Кадыров признал гибель десятков своих бойцов под Херсоном

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в телеграме о гибели в Херсонской области 23 бойцов одного из чеченских подразделений. Еще 58 человек получили ранения, сообщил Кадыров. Он добавил, что в том бою были убиты 70 бойцов Вооруженных сил Украины, но как раз этой информации доверять нет никакого смысла.

Кадыров уже пообещал, что власти республики окажут всю необходимую помощь родственникам погибших бойцов, в том числе организуют для семей паломничество в Мекку. На похороны погибшего бойца, написал Кадыров, «мы выделяем 1 миллион рублей, еще 12 миллионов выплачивает семье государство, раненые получают три миллиона».

Напомним, что 25 октября глава Херсонской ОВА Украины Сергей Хлань сообщил, что в результате удара ВСУ по базе кадыровского в Херсонской области погибли более 40 боевиков и около двухсот получили ранения, а Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке уточнил, что удар был нанесен по школе в селе Каиры, и в результате были убиты «до 30 человек». Оппозиционный канал 1ADAT сообщал, что под завалами школы оказалось более сотни бойцов Нефтеполка.

Никакого боя, в котором могли быть убиты 70 украинцев, по сути и не было, кадыровцы погибли в результате точечного удара украинской артиллерии, возможно с использованием РСЗО Himars. Показательно, что судя по всему они же сами и навели ВСУ на свое расположение. Едва поселившись в помещении школы, кадыровские бойцы по своему обыкновению начали выкладывать селфи в соцсетях, и тем самым тут же обозначили свое местоположение.

«И сегодня ночью они были там уничтожены. То есть, благодаря своим тиктокерским способностям, они сами фактически сообщили о своем местоположении. А ВСУ осталось только «отработать», — сказал Хлань.

До поста Кадырова, опубликованного 27 октября, российская сторона сообщения о гибели бойцов из Чечни в Херсонской области не комментировала.