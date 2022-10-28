Турция и Израиль возобновляют оборонные отношения

Министр обороны Израиля Бенни Ганц провозгласил новую эру в отношениях с Турцией в области безопасности, в то время как две страны стремятся наладить отношения, которые были практически прерваны в течение десятилетия.

Ганц выступил в четверг во время однодневной поездки в Турцию и через два месяца после того, как Израиль и Турция возобновили дипломатические отношения.

«Более десяти лет не было официальных связей в сфере безопасности», — сказал Ганц после встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром обороны Хулуси Акаром в Анкаре. «Сегодня мы меняем это в рамках ответственного и постепенного процесса, который служит интересам Израиля».

В 1949 году Турция стала первой страной с мусульманским большинством, признавшей Израиль. Но двусторонние отношения начали ухудшаться в 2008 году после израильской военной операции в Газе.

Затем отношения были заморожены в 2010 году после гибели 10 мирных жителей в результате израильского рейда на турецкий корабль Mavi Marmara, часть флотилии, пытавшейся прорвать израильскую блокаду и доставить помощь в Газу.

Кратковременное примирение длилось с 2016 по 2018 год, затем Турция отозвала своего посла и выслала израильского из-за убийства палестинцев во время конфликта с Газой. Отношения начали теплеть после ухода бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В марте президент Израиля Исаак Герцог посетил Турцию с государственным визитом, а в июне его посетил премьер-министр Яир Лапид. Лапид в то время был министром иностранных дел.

После нескольких месяцев потепления отношений Израиль и Турция 17 августа объявили о полном восстановлении отношений и возвращении послов в обе страны.

Хулуси Акар считает, что более тесные связи помогут «найти решения по некоторым текущим темам, о которых мы думаем иначе», включая Палестину.

«Мы считаем, что развитие наших отношений и сотрудничества с Израилем также будет способствовать региональному миру и стабильности», — сказал министр обороны.

Говоря о присутствии палестинского движения на турецкой земле, Ганц сказал, что «этот вопрос возник в ходе наших переговоров», и что Израиль постоянно взаимодействует с турецкими спецслужбами.

«Это первое совещание по стратегической безопасности за много лет», — сказал он. «Вы не можете откусить слишком много от того, что приносите на одно собрание».

Ганц сказал, что, по его мнению, «совместно можно сделать гораздо больше, чтобы уменьшить влияние тех, кто дестабилизирует наши регионы, поддерживая или проводя терроризм против невинных гражданских лиц».

«Это относится и к палестинской арене», — сказал израильский министр.

Турция и Израиль когда-то были близкими партнерами в области обороны. Пакты, подписанные в середине 1990-х годов, позволили пилотам израильских ВВС тренироваться над воздушным пространством Турции. Израиль модернизировал турецкие военные танки и самолеты, поставил беспилотники и другое высокотехнологичное оборудование. Иронично, что наибольшего расцвета отношения достигли в премьерство исламиста Нажметтина Эрбакана. Впрочем, это была не его заслуга/вина, так как армия тогда жила практически своей отдельной жизнью.

Израиль недавно поблагодарил Турцию за сотрудничество разведки в противодействии попыткам Ирана совершить теракты в Турции.

«В этом году в результате тесного тайного контакта нам удалось устранить тревожное количество угроз в отношении израильских граждан и евреев в Турции», — сказал Ганц. «Мы благодарны президенту Эрдогану, министру Акару и службам безопасности, участвующим в этом жизненно важном сотрудничестве».