Брат Абу Умара Саситлинского приговорен к 16 годам тюрьмы

В Ростове-на-Дону огласили приговор в отношении брата известного проповедника Абу Умара Саситлинского, Сааду Ахмеднабиева, обвиняемого в финансировании терроризма.

Его приговорили к 16 с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По версии Южного окружного военного суда, в 2015 году Ахмеднабиев, находясь в Турции, "вступил в состав организованной группы, созданной для финансирования терроризма".

После этого в течение полутора лет Ахмеднабиев под видом благотворительной деятельности, утверждает следствие, вместе с братом собирал средства, предназначавшиеся якобы участникам запрещенной международной террористической организации "Исламское государство".

Всего, по версии российских силовиков, подсудимый собрал более восьми миллионов рублей.

Напомним, что Сааду Ахмеднабиев выступал свидетелем защиты по делу обвиняемого в финансировании терроризма журналиста Абдулмумина Гаджиева. Вместе с Гаджиевым также судят программиста из Карачаево-Черкесии Кемала Тамбиева и главу благотворительного фонда "Ансар" в Дагестане Абубакара Ризванова. По версии прокуратуры, они сотрудничали с Саситлинским и помогали ему собирать благотворительные средства, которые якобы предназначались для боевиков в Сирии.

Абдулмумин Гаджиев убежден, что дело Ахмеднабиева полностью сфабриковано, а его единственная "вина" – родство с Абу Умаром Саситлинским.