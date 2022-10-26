Свободная Сирийская армия 2.0

Поддерживаемое США сирийское оппозиционное ополчение, ранее известное как Магавир аль-Саура ("Коммандос революции"), во вторник сменило название на Армия Свободной Сирии в рамках серии недавних изменений в руководстве и приоритетах фракции.

Армия Свободной Сирии отвечает за 55-километровую демилитаризованную зону на сирийско- иорданской границе. Задачей группы является борьба с ИГИЛ, контрабандой наркотиков и иногда помощь лагерю для вынужденных переселенцев Аль-Рукбан, расположенному в демилитаризованной зоне.

Абд аль-Ризк, представитель Армии Свободной Сирии, сообщил изданию The New Arab, что название ополчения было изменено, чтобы отразить «то, что от него требуется на предстоящих этапах», не вдаваясь в подробности.

От наблюдателей не ускользнул тот факт, что Армия Свободной Сирии явно намекает на Свободную сирийскую армию, которая была первым единым знаменосцем групп, сражавшихся против сирийского режима во время гражданской войны в стране. С тех пор группа распалась на более мелкие, слабо связанные ополчения в оппозиционном анклаве на северо-западе Сирии.

Изменение названия и символики произошло всего через месяц после назначения нового командующего возглавляемой США Коалицией по разгрому ИГИЛ.

Новый командующий Фарид аль-Касем внезапно заменил Муханнада аль-Талаа, давнего лидера группировки, которого уведомили о его замене во время поездки в Турцию.

Причины увольнения аль-Талаа неизвестны, но жители Аль-Рукбана говорили о коррупции во время его пребывания в должности.

Назначение аль-Касема вызвало разногласия в ополчении, члены его военного совета опубликовали заявление, осуждающее «иностранное вмешательство». Однако инакомыслие было быстро подавлено, и с тех пор аль-Касем возглавил ополчение.

По словам Абд аль-Ризка, приоритеты нового командующего включают «повышение боевого уровня» ополченцев для противостояния ИГИЛ. Силы коалиции регулярно проводят учения Армии Свободной Сирии, чтобы улучшить ее боевые возможности.

Пресс-секретарь также сообщил, что группировка работает над улучшением гуманитарной ситуации в лагере Рукбан.

Лагерь, в котором проживает около 12 000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), страдает от сурового уровня жизни, полного отсутствия медицинской помощи, условий, близких к голоду, и нехватки питьевой воды. И Иордания, и сирийский режим отказались пропускать помощь в лагерь со своей территории.

На выходных десятимесячная девочка умерла от врожденного порока развития из-за нехватки медицинских ресурсов в лагере.

Абд аль-Ризк указал на субсидирование группой хлеба в лагере в рамках нового внимания группы к гуманитарным инициативам. Он добавил, что ополченцам удалось снизить стоимость пачки хлеба с 3500 (0,68 доллара США) до 1500 сирийских лир (0,29 доллара США).

Нам же остается только гадать, какие реальные планы могут стоять за ребрендингом группы. Возможно ли, что США хотят возродить дух изначальной ССА, тех самых moderate rebels ("умеренных повстанцев"), которых не стеснялись восхвалять даже сенаторы и конгрессмены в США, и которые при этом обладали легитимностью для сирийского народа? Не будем загадывать, возможно из ребрендинга не следует буквально ничего. Но пока и совсем сбрасывать со счетов эту версию не будем.