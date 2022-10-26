Траур в Наблусе: тысячи скорбят по убитым палестинцам

Тысячи людей пришли на похороны пяти палестинцев, убитых израильскими войсками во время рейда в Наблусе на севере оккупированного Западного берега.

Жители и журналисты подтвердили, что двое мужчин — 30-летний Хамди Шараф и 26-летний Али Антар — были безоружными парикмахерами, которые просто возвращались домой с работы, когда их застрелил на улице израильский спецназ.

Остальные трое – Хамди Кайем, 35 ​​лет; Вади аль-Хава, 31 год; и Мишаль Багдади, 27 лет, входили в группу вооруженного сопротивления «Логово льва», базировавшуюся в Старом городе Наблуса, который превратился в центр сопротивления израильской оккупации.

Шестой человек, 19-летний Кусай аль-Тамими, был убит во вторник утром в результате столкновений с израильской армией в деревне Наби-Салех на западной окраине Рамаллаха в центральной части Западного берега.

«В Наблусе царит печаль, очень тяжелая атмосфера», — говорит Бакр Абдельхак, местный журналист палестинского телевидения. «Бойцы, несмотря на то, что они были молоды, пользовались уважением и большой популярностью».

Миллионы палестинцев на Западном берегу наблюдали за всеобщей забастовкой, оплакивая шестерых убитых. Школы и магазины с утра закрылись во всех городах.

Города Наблус и Дженин на Западном берегу почти ежедневно подвергаются рейдам, арестам и убийствам со стороны израильских сил в течение последнего года из-за растущей организации небольших вооруженных групп сопротивления в этих двух городах.

Халед Джамаль, 25-летний житель Наблуса, который был свидетелем рейда, сказал, что, хотя убийства Израилем в Наблусе стали обычным делом, «сегодняшний день был нереальным».

«На похоронах мужчин люди истерически плакали», — сказал он. «Люди сходят с ума. Сотни людей находились в больнице Рафидия в Наблусе, куда поступали раненые и мученики».

«Люди приехали на мотоциклах из Дженина, чтобы проститься с мучениками и помочь семьям Наблуса», — добавил Джамаль, живущий недалеко от больницы.