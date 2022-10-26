Траур в Наблусе: тысячи скорбят по убитым палестинцам

26 октября в 14:58
Якуб Хаджич
Тысячи людей пришли на похороны пяти палестинцев, убитых израильскими войсками во время рейда в Наблусе на севере оккупированного Западного берега.
Жители и журналисты подтвердили, что двое мужчин — 30-летний Хамди Шараф и 26-летний Али Антар — были безоружными парикмахерами, которые просто возвращались домой с работы, когда их застрелил на улице израильский спецназ.
Остальные трое – Хамди Кайем, 35 лет; Вади аль-Хава, 31 год; и Мишаль Багдади, 27 лет, входили в группу вооруженного сопротивления «Логово льва», базировавшуюся в Старом городе Наблуса, который превратился в центр сопротивления израильской оккупации.
Шестой человек, 19-летний Кусай аль-Тамими, был убит во вторник утром в результате столкновений с израильской армией в деревне Наби-Салех на западной окраине Рамаллаха в центральной части Западного берега.
«В Наблусе царит печаль, очень тяжелая атмосфера», — говорит Бакр Абдельхак, местный журналист палестинского телевидения. «Бойцы, несмотря на то, что они были молоды, пользовались уважением и большой популярностью».
Миллионы палестинцев на Западном берегу наблюдали за всеобщей забастовкой, оплакивая шестерых убитых. Школы и магазины с утра закрылись во всех городах.
Города Наблус и Дженин на Западном берегу почти ежедневно подвергаются рейдам, арестам и убийствам со стороны израильских сил в течение последнего года из-за растущей организации небольших вооруженных групп сопротивления в этих двух городах.
Халед Джамаль, 25-летний житель Наблуса, который был свидетелем рейда, сказал, что, хотя убийства Израилем в Наблусе стали обычным делом, «сегодняшний день был нереальным».
«На похоронах мужчин люди истерически плакали», — сказал он. «Люди сходят с ума. Сотни людей находились в больнице Рафидия в Наблусе, куда поступали раненые и мученики».
«Люди приехали на мотоциклах из Дженина, чтобы проститься с мучениками и помочь семьям Наблуса», — добавил Джамаль, живущий недалеко от больницы.
Хазем Насер, другой журналист из Наблуса, описал «впечатляюще масштабные похороны» и напряженность в городе.
«На улицах много вооруженных людей, которые без остановки стреляют боевыми патронами в воздух» — говорит он. «В воздухе чувствуется ярость. Все бастуют. Все закрыто».
Израильский спецназ с использованием десятков бронемашин совершил налет на Наблус в 00:20 во вторник, и сразу же вспыхнули бои с бойцами палестинского сопротивления и силами безопасности Палестинской автономии (ПА).
Сотни молодых людей вышли на улицы, многие из них бросали камни в израильские силы в Старом городе Наблуса.
Согласно источникам на местах, по меньшей мере 21 палестинец был ранен, в том числе четверо в критическом состоянии, один из которых является сотрудником службы безопасности ПА.
Аль-Хава, считающийся самым высокопоставленным командиром среди убитых, был осажден в доме в Старом городе вместе с Багдади. По словам жителей, израильские силы обстреляли здание ракетами, выпущенными беспилотниками. Кайем погиб в результате ракетного удара по его машине.
Махди Абу Газале, житель Старого города и член движения ФАТХ, назвал израильский рейд «больше похожим на вторжение».
«Въехало более 100 автомобилей», — сказал Абу Газале. «Это не считая сил специального назначения, рассредоточенных между домами и кварталами в гражданской одежде, снайперов, расположившихся на крышах в Рас-эль-Айне и Джебель-эш-Шамали, и беспилотников, запускающих ракеты».
Свидетель Джамаль сказал, что израильские силы атаковали жителей Старого города ядовитым газом. «Мы до сих пор не уверены, что это было», — сказал он. «Это был слезоточивый газ, смешанный с ядовитым газом, выпущенным дронами».
По данным министерства здравоохранения Палестины, с начала года израильские силы убили 184 палестинца, в том числе 132 человека в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу и 51 человек в осажденном секторе Газа. В число погибших входит 41 ребенок, 17 из которых были убиты во время трехдневного наступления Израиля на сектор Газа в августе.
Организация Объединенных Наций заявила , что 2022 год отмечен «самым высоким числом погибших палестинцев на Западном берегу по сравнению с тем же периодом за предыдущие 16 лет».