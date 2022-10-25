Иран открыл консульство в Армении вблизи границы с Азербайджаном

Иран открыл консульство в армянском городе Капан, недалеко от неспокойной границы с Азербайджаном, в знак укрепления связей между двумя странами.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян открыл генеральное консульство в южной провинции Сюник.

Именно в этой провинции Азербайджан и Турция стремятся создать транспортный коридор, связывающий две страны через анклав, против чего категорически возражают Иран и Армения.

Мортеза Абедин Варамин, новый генеральный консул Ирана в Капане, похоже, сделал предупреждение Азербайджану и Турции во время инаугурационного открытия.

«Я советую жителям Капана не волноваться, мы здесь ради армянского народа», — сказал Варамин.

Иран категорически против предложенного Зангезурского коридора, который свяжет азербайджанский анклав Нахчыван с остальной территорий Азербайджана.

Считается, что коридор, который будет проходить в обход армянских контрольно-пропускных пунктов, фактически перережет главную иранскую транспортную артерию Южного Кавказа .

Иран недавно провел военные учения на своей границе с Азербайджаном, и переезд консульства, похоже, усилил напряженность в отношениях между двумя странами.

«Иран считает безопасность Армении своей безопасностью и безопасностью региона», - сказал министр иностранных дел Амирабдоллахян.

Тегеран также пригласил Армению открыть консульство в Тебризе, главном городе Иранского Азербайджана, что по сути является вызовом местному азербайджанскому населению.