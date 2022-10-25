Шесть палестинцев убиты израильтянами сегодня утром

По меньшей мере шесть палестинцев были убиты и 21 ранены в результате рейдов израильских сил в нескольких районах на оккупированном Западном берегу.

Рано утром во вторник большое количество израильских силовиков штурмовали город Наблус, по словам представителя палестинского движения ФАТХ.

По данным министерства здравоохранения Палестины, пять палестинцев были убиты израильским огнем. По словам палестинских представителей здравоохранения и безопасности, один из убитых был безоружен.

Их имена: Али Халед Антар, 26 лет; Мишал Багдади, 27 лет; Вади аль-Хава, 31 год; Хамди Кайем, 30 лет; и Хамди Мохамед Шараф, 35 лет.

Позже министерство сообщило, что еще один палестинский юноша, Кусай аль-Тамими, был убит во время столкновений с израильскими силами в деревне Наби-Салех недалеко от города Рамалла, где находится штаб-квартира Палестинской администрации на оккупированном Западном берегу. Ему было 19 лет.

Израильские военные подтвердили, что их силы действуют в Наблусе, но не сообщили никаких подробностей.

Президент Палестины Махмуд Аббас устанавливает «срочные контакты, чтобы остановить эту агрессию против нашего народа» в Наблусе, заявил его пресс-секретарь Набиль Абу Рудейнех.

«Все это будет иметь опасные и разрушительные последствия», — сказал Абу Рудейнех на палестинском телевидении.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что израильская армия не позволила его медицинским бригадам войти в район Аль-Карьюн для эвакуации раненых.

Палестинские источники сообщили, что израильские снайперы были размещены на крышах домов и зданий с видом на центр города Наблус и использовали беспилотники для запуска ракет.

Позднее израильские силы взорвали гражданский автомобиль в районе Рас-эль-Айна, в результате чего погиб палестинец, обгоревшее тело которого было доставлено в больницу Рафидия.

Вооруженные столкновения продолжаются в Старом городе Наблуса и его окрестностях на севере оккупированного Западного берега. Напомним, что Наблус осажден израильскими войсками уже более двух недель.

«Мы видели, как израильские силы закрывают город, потому что они охотятся на группу, называющую себя «Логовом льва», — говорит Нида Ибрагим из Al Jazeera, добавив, что группа недавно взяла на себя ответственность за стрельбу, в результате которой погиб израильский солдат.