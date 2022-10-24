Шестеро ингушей попали в украинский плен

Шестеро солдат российской армии из Ингушетии попали в плен в Украине, двое из них ранее считались пропавшими без вести.

Видеозапись с ними была выложена на канале Ислама Белокиева, пресс-секретаря чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура, который воюет на стороне Украины. По словам пленных, действие происходит 14 октября.

Трое из числа задержанных представляются как Евлоев Идрис, Ахриев Муса и Точиев Хасан. У двоих из числа выступавших видны разной степени ранения, на видеозаписи они с перебинтованными руками, еще одного показывают в постели.

Пленные на камеру обратились к тем, кто помогает им по вопросу возвращения на родину. Из обращения непонятно, кого именно они благодарят.

Как сообщает издание Кавказ.Реалии, им уже известны имена 1 416 убитых в Украине уроженцев Юга России и Северного Кавказа. Как минимум 36 человек из них - уроженцы Ингушетии. Эти данные собраны на основе открытых публикация местных чиновников и СМИ - реальные потери могут быть намного больше.