Межплеменное насилие в Судане: погибли как минимум 220 человек

Число погибших в результате нескольких дней межплеменных столкновений на юге Судана возросло по меньшей мере до 220 человек, что делает этот эпизод одним из самых смертоносных эпизодов этнического насилия за последние годы.
Боевые действия в провинции Голубой Нил, которая граничит с Эфиопией и Южным Суданом, возобновились в этом месяце из-за земельного спора. В нем народ хауса, происходящий из Западной Африки, противостоит сообществу берта.
Напряженность обострилась в среду и четверг в городе Вад-эль-Махи на границе с Эфиопией. Беспорядки усугубили беды страны, погрязшей в гражданских конфликтах и политическом хаосе.
Фатх Аррахман Бахейт, генеральный директор министерства здравоохранения Голубого Нила, заявил в воскресенье, что официальные лица насчитали по меньшей мере 220 погибших. Он сказал, что эта цифра может быть намного выше, потому что медицинские бригады не смогли добраться до эпицентра боевых действий.
Бахейт сказал, что первая гуманитарная и медицинская колонна прибыла в Вад-эль-Махи поздно вечером в субботу, чтобы оценить ситуацию, в том числе подсчитать «огромное количество тел» и десятки раненых.
«В таких столкновениях проигрывают все», — сказал он. «Мы надеемся, что это скоро закончится и никогда больше не повторится, но для достижения этой цели нам нужны решительные действия со стороны политиков, сил безопасности и гражданского общества».
На кадрах с места происшествия видны сгоревшие дома и обгоревшие тела. Другие показывают бегущих женщин и детей.
В ходе боевых действий было сожжено много домов, в результате чего около 7000 человек бежали в город Русярис. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, другие уехали в соседние провинции.
В целом около 211 000 человек были перемещены в этом году в результате насилия со стороны племен и других нападений по всей стране.
Власти ввели в Вад-эль-Махи комендантский час в ночное время и направили в этот район солдат. Они также создали комитет по установлению фактов для расследования боевых действий, сообщило государственное информационное агентство SUNA.
Однако люди в целом недовольны реакцией правительства и требуют отставки губернатора региона. По их мнению, силовики не были беспристрастны и иногда занимали явно чью-то сторону.
Боевые действия между двумя племенными группировками впервые вспыхнули в середине июля и к началу октября унесли жизни не менее 149 человек. Это вызвало бурные протесты и обострило напряженность между двумя этническими группами в Голубом Ниле и других провинциях.
Последние боевые действия происходят в критическое для Судана время, всего за несколько дней до первой годовщины военного переворота, который еще больше погрузил страну в беспорядки.
Переворот сорвал недолгий переход страны к демократии после почти трех десятилетий репрессивного правления Омара аль-Башира, который был свергнут в апреле 2019 года в результате народного восстания.