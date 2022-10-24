Межплеменное насилие в Судане: погибли как минимум 220 человек

Число погибших в результате нескольких дней межплеменных столкновений на юге Судана возросло по меньшей мере до 220 человек, что делает этот эпизод одним из самых смертоносных эпизодов этнического насилия за последние годы.

Боевые действия в провинции Голубой Нил, которая граничит с Эфиопией и Южным Суданом, возобновились в этом месяце из-за земельного спора. В нем народ хауса, происходящий из Западной Африки, противостоит сообществу берта.

Напряженность обострилась в среду и четверг в городе Вад-эль-Махи на границе с Эфиопией. Беспорядки усугубили беды страны, погрязшей в гражданских конфликтах и ​​политическом хаосе.

Фатх Аррахман Бахейт, генеральный директор министерства здравоохранения Голубого Нила, заявил в воскресенье, что официальные лица насчитали по меньшей мере 220 погибших. Он сказал, что эта цифра может быть намного выше, потому что медицинские бригады не смогли добраться до эпицентра боевых действий.

Бахейт сказал, что первая гуманитарная и медицинская колонна прибыла в Вад-эль-Махи поздно вечером в субботу, чтобы оценить ситуацию, в том числе подсчитать «огромное количество тел» и десятки раненых.

«В таких столкновениях проигрывают все», — сказал он. «Мы надеемся, что это скоро закончится и никогда больше не повторится, но для достижения этой цели нам нужны решительные действия со стороны политиков, сил безопасности и гражданского общества».

На кадрах с места происшествия видны сгоревшие дома и обгоревшие тела. Другие показывают бегущих женщин и детей.