Насихат "оставшимся": если вам нечего предложить, то не мешайте "уехавшим"

Полемика между "уехавшими и оставшимися" среди медийно известных российских мусульман шла много лет, и казалось бы начало сперва войны, а потом могилизации поставило в ней точку.

Масса наших читателей, которые даже не были публичными фигурами, после объявления могилизации экстренно, вынужденно и благоразумно покинули тюрьму народов, хотя до последнего момента не хотели уезжать. Что понятно, так как для человека, который не ведет публичной деятельности, это было неоправданным прыжком в неизвестность. Но когда на бойню стали отправлять всех вне зависимости от их убеждений и вида деятельности, эмиграция стала вопросом выживания, и эти люди сделали правильный, хотя и непростой выбор.

Что же говорить о публичных фигурах? Если до войны и всего, что она принесла, разговоры о том, что "оставшиеся" могут принести больше пользы дома могли иметь минимальную убедительность, если до начала могилизации можно было говорить о том, что издержки эмиграции превышают риски нахождения дома, если будешь себя вести "благоразумно", то последние события стали четким водоразделом.

Сегодня публичные фигуры среди мусульман, либо говорят правду, покинув страну, либо осознанно работают на упырей, в том числе помогая им посылать на убой мусульман. Исключения из этого - те, кто уже сидят или те, кто замолчал, то есть, исчез с радаров медийной жизни, чтобы с одной стороны сохранить свою совесть, с другой стороны не подвергать себя рискам.

Однако с удивлением можно наблюдать, что остаются те, кто вроде бы явно не относятся к описанным категориям, но по-прежнему пытаются то ли "пропетлять между струйками", то ли продемонстрировать какую-то особую позицию, которая не вызывает ничего кроме неудомения.

Именно такие чувства вызвало недавнее обращение ингушского правозащитника Магомеда Муцольгова, к которому мы всегда относились с большим уважением и всегда освещали репрессии властей против него (https://www.facebook.com/ingmashr/posts/pfbid06KSt1kPwvmxy7ZcLypMd76g7GfRSpmHq6PaAtGuh4Yr9M7eshTGJaBYwP8T3hh2Vl). А именно этот фрагмент из него:

"Отдельно я хочу сказать тем ингушам, которые находятся за пределами нашей Родины, кто не в Ингушетии, не в стране. Крайне важно отдавать отчет каждому своему слову и поступку, мы все отвечаем за них перед Всевышним. Нужно быть честным и искренним, не забывайте, что Аллах воздает по намерениям, а люди судят по поступкам. Если быть откровенным, большинство людей, покинувших страну, уже не связывают свою жизнь с ней, их семьи обосновались в разных странах, в которых получили убежище, вид на жительство или гражданство. Большинство эмигрантов вероятней всего если и приедут на Родину, то лишь на короткое время, в отпуск, навестить своих родных и близких, посетить могилы своих умерших предков и родовые башни. Естественно, в любом вопросе бывает исключение. Не нужно говорить о том, что должны делать жители Ингушетии, нужно честно сказать: «А что я сделал для Ингушетии, чтобы она развивалась, чтобы там соблюдались права и интересы людей, чтобы там не убивали, не пытали и не похищали никого, чтобы люди могли свободно жить и высказываться». Вот о чем нужно думать тем, кто за пределами Ингушетии. Более того, в какой бы стране вы ни жили, для вас первоочередная задача – создавать культурно-просветительские центры, ингушские диаспоры, поддерживайте отношения друг с другом, обучайте детей родному языку, нашей Вере, обычаям и традициям, чтобы не терять связей и быть неотъемлемой частью ингушского общества. Дайте детям хорошее образование, помогите достичь больших успехов в науке, бизнесе и политике в тех странах, где вы обосновались, это и будет большим вкладом в историю и развитие ингушского народа".

Уважаемый Магомед!

Все мы знаем, как много сделали лично вы для защиты прав верующих и улучшения жизни в Ингушетии. И это без тени иронии. Но задайте себе вопрос: смогли ли вы решить ее проблему? Да, сейчас может быть спецслужбы уже не столько похищают и бессудно убивают. Наверное в том числе и потому, что одних "проблемных" уже "закрыли" и "потеряли", а другие уехали, то есть превратились в тех, кому адресовано это ваше обращение. Но если раньше убивали похищая и расстреливая, то сейчас делают это мобилизуя на ненужную ни ингушам, ни другим кавказцам и остальным мусульманам, да и никому кроме правящей банды войну. И число жертв, в том числе, среди молодых ингушей в итоге ничуть не меньше, чем тогда, когда активно похищали и расстреливали.

Так что, решили ли вы, оставаясь в России и оккупированной Ингушетии проблему ингушей? Способны ли вы ее решить? А если нет, к чему эти подколки в адрес тех ингушей, кто был вынужден уехать и сейчас пытается решить ингушскую проблему из-за рубежа?

Вы пишите, что эти люди связали свои судьбы с другими странами, а на родину могут приезжать только, чтобы посетить могилы родных. Но, во-первых, вы лучше, чем кто бы-то ни было должны знать, что те, кто ведет активную деятельность за рубежом, не могут приехать на родину даже, чтобы посетить похороны или могилы родных. И на эти жертвы они идут именно для того, чтобы решить проблему своего народа, потому что в противном случае они могли бы просто в безопасности жить в свое удовольствие. Во-вторых, если эти люди были вынуждены связать свои судьбы с чужими странами, то нельзя ли об оставшихся сказать, что они связали свою судьбу с государством, которое относится к ним так, как птицефабрика относится к птицам?

Вы призываете уехавших ингушей создавать свои культурные центры и поддерживать на чужбине культуру. Этот призыв можно только одобрить, но чего одобрить никак нельзя, так это то представление, которое вы создаете - что это им нужно делать, чтобы "быть неотъемлемой частью ингушского общества", давая понять, что это то общество, что осталось на родине.

То общество, чьи лидеры, ингушские узники совести, уже который год сидят за решеткой, включая почтенных старейшин и молодую женщину? То общество, сыновей которого оккупанты, когда захотят, если не убивают сами, то посылают на убой воевать за них?

Дорогой Магомед, при всех ваших заслугах и вашем героизме, можете ли вы все это изменить и остановить? Если да, то как вы это собираетесь сделать? Принять участие в очередных "выборах" по спискам партии "Яблоко"? Или сделать очередное обращение в уже запрещенный в России "Мемориал"? Вы правда думаете, что это может быть решением проблемы в путинской России в 2022 году?

Если же нет, то зачем поддевать тех единственных, кто способен сейчас искать и предлагать решения этой проблемы - вырвавшихся на свободу ингушей? Чтобы оградить от опасностей оставшихся? А вы сумеете сегодня их оградить от главной опасности, даже если все ингушские эмигранты завтра умолкнут? Если же нет, зачем мешать им искать решение?

Просим принять сказанное как братский насихат, со всем уважением. Который относится не только к Магомеду и не только к ингушам, а ко всем искренним мусульманам России - оставшимся и уехавшим.