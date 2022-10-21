Два шайтана: почему должен пасть "иранский Карфаген"

В свое время рафидитский имам Хомейни, основавший так называемую ИРИ (Иблискую Республику Иран), использовал два определения: "большой шайтан" для США и "малый шайтан" для СССР.

Конечно, интересно, почему большим шайтаном им был назван не атеистический совок, в котором насаждалось богоборчество и который искоренял Ислам где только мог, а худо-бедно христианская в те годы Америка, которая поддерживала многие мусульманские страны и силы в борьбе с коммунистической чумой. Но, как известно, у рафидитов своя логика.

Что однако актуально для нас в этой истории, так это то, что о рафидитском Иране и путинской России уже давно можно говорить как о двух таких шайтанах, причем, не разбираясь, кто из них малый, а кто большой.

Впервые это проявило себя в Сирии, когда сперва мобилизованное Ираном шиитское пушечное мясо помогло удержаться режиму Асада, который уже был готов пасть под ударами суннитских повстанцев, а потом ему на помощь пришли российские ВКС и ЧВК. И вот теперь хомейнистский Иран своими дронами и управляющими ими инструкторами КСИР хочет помочь братской для него путинской России переломить ход войны в Украине, выводя из строя ее гражданскую инфраструктуру и перенасыщая ее ПВО.

Несмотря на официальное отмежевание Тегерана от поставки дронов России для войны с Украиной, их факт установлен множеством расследований и подтвержден военной разведкой и властями самой Украины, а также ее союзников, уже заявивших об участии Ирана в этой войне. Впрочем, надо отметить, что хомейнисты сами это не особо-то и скрывают, и отрицая факт их поставки в Украину, уже вовсю бахвалятся достоинствами своих дронов и растущим спросом на них.

Тем временем, в самом Иране не прекращается, лишь временно затихая и возобновляясь, антирежимное движение. И это ставит на повестку дня вопрос о том, как к нему относиться, учитывая то, что против еретического режима, рядящегося в исламские одежды, но противостоящего мусульманам, подчас выступают люди с лозунгами, совсем далекими от Ислама. Что ж, давайте порассуждаем об этом.

В противостоянии революционеров-феминистов консервативным еретикам можно было бы занять позицию нейтралитета, если бы не одно но. А именно то, что режим последних не сидит в своем доме, а активно вмешивается в дела других стран, выступая против мусульман и на стороне их врагов, каким является путинская Россия. По этой причине, кто бы ни выступал против этого режима, сейчас мы заинтересованы в том, чтобы он пал, прекратив поддержку нашим врагам. Все просто и ясно.

Что касается будущего самого Ирана, то оно является делом тех сил, которые находятся там. И нас в этом смысле должна интересовать в первую очередь судьба суннитских народов и общин, положение которых должно улучшиться после падения режима в диапазоне от полной независимости до широкой автономии и прекращения антисуннитской политики. Во вторую очередь (хотя тут для кого как), необходимо иметь в виду судьбу иранских тюрок, которые хотя и исповедуют рафидизм, но в случае сближения с Турцией имеют потенциал постепенно избавиться от его влияния, как это отчасти уже происходит в Азербайджане.

Кстати, об Азербайджане. Иран прямо в эти дни проводит угрожающие ему военные маневры на ирано-азербайджанской границе, и о возможности столкновения двух стран эксперты говорят все чаще. Поэтому надо понимать, что Иран ведет свою агрессивную, деструктивную политику не в одном-двух местах, а много где: от Сирии и Йемена до Украины и Кавказа, и в этом смысле это воистину брат-шайтан путинской России, которая ведет такую же политику.

Ну и что касается Израиля. С ним у мусульман свои вопросы, прежде всего по Иерусалиму и Палестине. Но рассуждая о них, надо помнить, что за все десятилетия эксплуатации палестинской проблемы, хомейнисты и на шаг не приблизили ее решение. Зато использовали ее эксплуатацию для создания своего форпоста в Ливане в лице т.н. "Хезболы", шиитской пропаганды среди некоторых палестинских группировок, наконец, сохранения людоедского режима Асада, утопившего мусульман-суннитов в крови.

Поэтому ни в чем, абсолютно ни в чем на иранский режим нельзя рассчитывать и рассматривать его как союзника мусульман. Карфаген хомейнизма должен быть разрушен, и стоит приветствовать все, что способствует этому.