Турция случайно раскрыла секретную баллистическую

Турецкие официальные лица, которые в течение многих лет тайно работали над разработкой ракетной системы малой дальности, узнали во вторник утром, что один из их секретов был показан по национальному телевидению.

Видео с испытательным запуском новой ракеты под названием Tayfun («Тайфун») в черноморском городе Ризе просочилось в сеть и широко освещалось в турецких и международных СМИ.

Новая система была разработана государственным производителем оружия Roketsan, и испытания показали, что она способна поражать цели на расстоянии более 500 км за 456 секунд.

В то время как пользователи в турецких социальных сетях были заняты празднованием существования ракеты и задавали вопросы о том, может ли радиус действия Тайфуна быть достаточным для поражения соседней Греции, турецкие официальные лица в панике искали источник утечки, сообщает журналист Middle East Eye Рагып Сойлу.

Многие в Турции и регионе считают, что Анкара планировала вскоре объявить о ракете «Тайфун», и кадры были частью пиар-усилий. Но несколько человек, разговаривая с Middle East Eye, рассказали, что кадры просочились случайно.

По словам одного из чиновников, источник утечки информации до сих пор не установлен.

Слухи о том, кто бы это мог быть, расходятся. Кто-то думает, что это был сотрудник пиар-компании низшего звена, новичок, допустивший честную ошибку.

Другие подозревают более изощренные схемы, поскольку качество отснятого материала было высоким.

«В любом случае, если посмотреть на это с положительной стороны, это была хорошая реклама для Tayfun», — сказал один из чиновников. «Мы можем продать его когда-нибудь».

С тех пор как кадры были опубликованы, официальные лица пытались понять, как секретный тестовый фильм попал во второе по величине информационное агентство страны, частное информационное агентство Demirören (DHA).

DHA опубликовало видео вместе с подробностями о возможностях ракеты.

После первоначального шока чиновники неофициально попросили операторов СМИ и телеканалы подвергнуть цензуре некоторые детали, например, конкретные сведения о дальности полета ракеты.

DHA подчинилось и удалило первоначальную историю, заменив ее другой, в которой были опущены подробности о ракете и сохранены только кадры.

Многие другие телеканалы прекратили трансляцию этой истории.

Несмотря на отсутствие международного договора, запрещающего программы разработки баллистических ракет, Турция с осторожностью относится к раскрытию информации о своих возможностях по производству оружия.

Две другие ракеты были ранее разработаны в стране, Yildirim и Bora, которые имеют дальность 150 км и 280 км соответственно.

Из соображений предосторожности Анкара не сообщает об испытаниях ракет с дальностью полета 300 км и более, согласно многочисленным источникам.

Попытка турецких властей скрыть эту историю не сработала, поскольку информация уже попала в социальные сети, и многие международные наблюдатели обсуждали ее в Интернете.