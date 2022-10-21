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Палестина: всеобщая забастовка против убийств

21 октября в 11:06 Якуб Хаджич 0

Палестинский подросток скончался от ран, полученных месяц назад, когда он был застрелен израильской армией на оккупированном Западном берегу.

Министерство здравоохранения Палестины объявило, что 16-летний Мохаммад Фади Нури скончался в четверг.

Министерство заявило, что Нури был ранен в живот во время столкновений на окраине Рамаллаха на оккупированном Израилем Западном берегу.

О смерти подростка было объявлено, когда палестинцы в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу начали однодневную всеобщую забастовку и призвали к конфронтации с израильскими силами.

Забастовка в четверг произошла в ответ на убийство другого палестинца, 22-летнего Удая Тамими, в среду вечером.

Израильские власти обвинили Тамими в стрельбе 8 октября на главном контрольно-пропускном пункте лагеря беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме, в результате которого один израильский солдат был убит, а другой ранен.

После 12-дневной охоты израильские силы убили Тамими в перестрелке. Считается, что он якобы устроил вторую стрельбу возле незаконного израильского поселения Маале-Адумим на Западном берегу.

Видео с камеры наблюдения за перестрелкой, которая длилась около минуты, было опубликовано в социальных сетях. Тамими был объявлен ​​мертвым на месте происшествия.

Израильские силы ввели четырехдневную осаду лагеря беженцев Шуафат и прилегающих районов после нападения 8 октября. 130 000 человек не могли ни войти, ни выйти.

Все основные палестинские политические группы и институты на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, включая правящую партию ФАТХ, объявили о всеобщей забастовке в среду вечером.

В четверг вспыхнули столкновения с израильскими силами в нескольких местах, в том числе на главном пропускном пункте между Рамаллахом и Иерусалимом, в Вифлееме, Наблусе и Хевроне.

В заявлении партии ФАТХ говорится, что четверг станет днем ​​«эскалации по всем пунктам противостояния по поводу души мученика и героя Удая Тамими и осуждения преступлений оккупации».

Всеобщий союз палестинских учителей заявил, что в забастовке будут участвовать все школы и министерство образования. Все палестинские университеты на Западном берегу также присоединились к забастовке.

Автор: Якуб Хаджич
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