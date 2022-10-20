Большой купол мечети в столице Индонезии рухнул из-за пожара

Большой купол мечети в столице Индонезии Джакарте рухнул после крупного пожара, но никто не пострадал. На драматических кадрах, снятых во время пожара, видно как густой столб серого дыма окутывал купол, а пламя уничтожило нижние части Большой мечети Исламского центра Джакарты в среду. Несколько строителей наблюдали за пожаром с близкого расстояния, когда купол рухнул, заставив их бежать. В полиции сообщили, что пострадавших нет.

Большая мечеть, расположенная внутри комплекса исламского центра, находилась на реконструкции. «Мы обсудили возможность продолжения ремонта... самое главное, что мы сможем снова использовать ее (мечеть) в ближайшее время», — заявил в четверг Metro TV исполняющий обязанности губернатора Джакарты Херу Буди Хартоно.

Причина пожара, на тушение которого ушло несколько часов, расследуется, но полиция заявила, что подозревает, что он начался из-за искр, возникших, когда рабочие пытались разрезать гидроизоляционные мембраны для купола. В полиции добавили, что в связи с пожаром допрошены четверо строителей.