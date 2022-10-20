Индия: насильники и убийцы мусульман вышли на свободу

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди одобрило освобождение в августе 11 мужчин, осужденных и приговоренных к пожизненному заключению за групповое изнасилование мусульманки и убийство членов ее семьи во время религиозных беспорядков в Гуджарате в 2002 году.
Письмо с одобрением от министерства внутренних дел Индии, которое возглавляет близкий помощник Моди Амит Шах, было загружено в социальные сети юридическим сайтом The Leaflet.
Освобождение осужденных в августе и последующее их поздравление со стороны правых активистов вызвало возмущение. Но в то время было неясно, одобрило ли центральное правительство их освобождение.
Билкис Бано, которой сейчас за сорок, была на пятом месяце беременности, когда в 2002 году (Моди тогда был главным министром штата Гуджарат), ее жестоко изнасиловали во время межобщинных столкновений. Почти 2000 человек, в основном мусульмане, были убиты в результате одного из самых жестоких религиозных актов насилия в стране.
Согласно письменным показаниям под присягой, представленным правительством Гуджарата в Верховный суд, штат заявил, что его решение об освобождении осужденных было основано на том, что они провели в тюрьме 14 лет, где отметились хорошим поведением.
Верховный суд потребовал от правительства штата предоставить документы о помиловании, предоставленном насильникам после многочисленных ходатайств, поданных против их освобождения.
Новостной канал NDTV в Нью-Дели со ссылкой на судебные документы сообщил, что осужденным были предоставлены условно-досрочное освобождение и отпуск на более чем 1000 дней, прежде чем они были досрочно освобождены в августе.
Согласно другому документу, опубликованному The Leaflet, правительство штата решило освободить заключенных, несмотря на возражения со стороны Центрального бюро расследований, начальник которого заявил, что нельзя проявлять снисходительность и что преступления были «ужасными, тяжкими и серьезными».
В 2008 году 11 человек были приговорены к пожизненному заключению по делу о групповом изнасиловании и убийстве. Четырнадцать членов семьи Бано также были убиты в результате насилия, в том числе ее трехлетняя дочь, чья голова была разбита о землю индуистскими преступниками в Лимкхеде, в районе Даход штата Гуджарат.
Осужденные были освобождены в августе, что совпало с 75-летием независимости Индии.
Десятки протестующих вышли на улицы Дели, протестуя против освобождения осужденных, а лидеры оппозиции раскритиковали правящую партию за подрыв прав женщин и предвзятое отношение к мусульманам.
Лидер оппозиционной партии Конгресс Рахул Ганди обвинил премьер-министра Моди в поддержке насильников.
«Говорят об уважении к женщинам с крепостных валов Красного форта, но на самом деле поддерживают «насильников», — написал Ганди в Твиттере на хинди.
Наблюдатели считают, что освобождение убийц и насильников стало посланием Моди к индуистским шовинистам, в преддверии выборов в Гуджарате.
Беспорядки 2002 года стали неудобным эпизодом в политической биографии Моди — в то время он был высшим избранным должностным лицом Гуджарата — так как неоднократно звучали обвинения, что власти допустили и даже поощряли кровопролитие.
Моди неоднократно отрицал свою роль, и Верховный суд заявил, что не нашел доказательств для его судебного преследования.