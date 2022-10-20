Индия: насильники и убийцы мусульман вышли на свободу

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди одобрило освобождение в августе 11 мужчин, осужденных и приговоренных к пожизненному заключению за групповое изнасилование мусульманки и убийство членов ее семьи во время религиозных беспорядков в Гуджарате в 2002 году.

Письмо с одобрением от министерства внутренних дел Индии, которое возглавляет близкий помощник Моди Амит Шах, было загружено в социальные сети юридическим сайтом The Leaflet.

Освобождение осужденных в августе и последующее их поздравление со стороны правых активистов вызвало возмущение. Но в то время было неясно, одобрило ли центральное правительство их освобождение.

Билкис Бано, которой сейчас за сорок, была на пятом месяце беременности, когда в 2002 году (Моди тогда был главным министром штата Гуджарат), ее жестоко изнасиловали во время межобщинных столкновений. Почти 2000 человек, в основном мусульмане, были убиты в результате одного из самых жестоких религиозных актов насилия в стране.

Согласно письменным показаниям под присягой, представленным правительством Гуджарата в Верховный суд, штат заявил, что его решение об освобождении осужденных было основано на том, что они провели в тюрьме 14 лет, где отметились хорошим поведением.

Верховный суд потребовал от правительства штата предоставить документы о помиловании, предоставленном насильникам после многочисленных ходатайств, поданных против их освобождения.

Новостной канал NDTV в Нью-Дели со ссылкой на судебные документы сообщил, что осужденным были предоставлены условно-досрочное освобождение и отпуск на более чем 1000 дней, прежде чем они были досрочно освобождены в августе.

Согласно другому документу, опубликованному The Leaflet, правительство штата решило освободить заключенных, несмотря на возражения со стороны Центрального бюро расследований, начальник которого заявил, что нельзя проявлять снисходительность и что преступления были «ужасными, тяжкими и серьезными».

В 2008 году 11 человек были приговорены к пожизненному заключению по делу о групповом изнасиловании и убийстве. Четырнадцать членов семьи Бано также были убиты в результате насилия, в том числе ее трехлетняя дочь, чья голова была разбита о землю индуистскими преступниками в Лимкхеде, в районе Даход штата Гуджарат.

Осужденные были освобождены в августе, что совпало с 75-летием независимости Индии.

Десятки протестующих вышли на улицы Дели, протестуя против освобождения осужденных, а лидеры оппозиции раскритиковали правящую партию за подрыв прав женщин и предвзятое отношение к мусульманам.