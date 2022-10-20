Вашингтон не будет финансировать антиталибские силы в Афганистане

США заверили афганских талибов в том, что Вашингтон не будет финансировать какие-либо вооруженные группировки или негосударственные субъекты в стране, сообщили источники в Талибане телеканалу Al Jazeera.

Эти заверения были позитивно приняты талибами, поскольку таджикские вооруженные группировки, которые в прошлом пользовались поддержкой Запада, продолжают бросать вызов руководству группу, даже несмотря на то, что талибам удалось сдержать Фронт национального сопротивления, в котором доминируют таджики, и другие группы, связанные с бывшим правительством.

Соответствующие заверения были даны в ходе встречи представителей Госдепартамента США и талибов в Дохе в начале этого месяца.

Хотя подробностей о встрече в столице Катара мало, источники Талибана сообщили , что они встретились с членами американской делегации высокого уровня, в том числе с заместителем директора ЦРУ.

Эта встреча стала первой с июля, когда США заявили, что убили лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири в результате атаки беспилотника на его убежище в столице Афганистана Кабуле.

Присутствие аз-Завахири в Афганистане побудило Запад обвинить Талибан в нарушении Дохинского соглашения 2020 года, в котором афганская группа согласилась не давать убежище «Аль-Каиде» и другим вооруженным группировкам.

На встрече талибы также заявили о своем неприятии заявления США о том, что они переведут замороженные активы афганского центрального банка на сумму 3,5 миллиарда долларов в швейцарский траст.

В прошлом месяце талибы заявили, что решение США передать в доверительное управление часть афганских активов на сумму почти 10 миллиардов долларов, которые они заморозили в августе прошлого года в попытке не допустить к ним талибов, было «неприемлемым и нарушением международных норм».

В заявлении США говорилось, что фонд будет управляться международным советом попечителей и использоваться для выплаты долгов, электричества, продуктов питания, печатания новой валюты и других основных потребностей и услуг.

Напомним, что Организация Объединенных Наций заявила в августе, что более половины из 39 миллионов жителей Афганистана нуждаются в гуманитарной помощи, а шесть миллионов находятся под угрозой голода.

Ни одна страна не признала пока что Исламский Эмират Афганистан, а его дипломатическая и финансовая изоляция усугубили гуманитарный кризис в стране, пострадавшей от десятилетий войны, включая последние 20 лет американской оккупации.