В Украине появилась улица, названная в честь батальона шейха Мансура

В поселке Карнауховка в Днепропетровской области Украины появились улица и переулок, названные в честь воюющего против российского вторжения чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура. Переименование прошло в рамках "дерусификации" названий объектов, сообщает украинское издание "Наш репортер".

Старое название (в честь А.С. Пушкина) было заменено решением 23-й сессии Каменского городского совета. Всего в Карнауховке переименовано 16 улиц и переулков.

Ранее в Киеве появилась улица в честь погибшего президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева. Такое решение было принято на пленарном заседании городского совета. Улица находится в Соломенском районе украинской столицы.

Решением городских властей Киева также переименована улица Грозненская в Ичкерийскую. Ранее сообщалось, что в украинском городе Днепр появится улица имени врача и добровольца Амины Окуевой. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Днепровского городского совета.

Ну а во Львове улица Джохара Дудаева имеется еще с 1996 года. До этого, с 1944 года, она носила имя Михаила Лермонтова.