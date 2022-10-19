Турция развернула свои войска в районе боев между сирийскими повстанческими группами

Турецкие войска были развернуты во вторник в районе на северо-западе Сирии, чтобы попытаться остановить боевые действия между соперничающими повстанческими группировками, которые противостоят режиму Башара Асада, сообщили свидетели и силы повстанцев.

Турецкие танки и бронетехника заняли позиции вокруг Кафр-Джана, пересеченной местности, которую основная повстанческая группа «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) захватила в понедельник у двух соперничающих группировок, входящих в коалицию повстанческих сил, поддерживаемых Анкарой.

Турецкие силовики работали над тем, чтобы вернуть враждующие группировки за стол переговоров для реализации мирного соглашения, достигнутого в прошлую субботу, которое привело к однодневной передышке после пятидневных столкновений, в результате которых с обеих сторон погибли десятки человек.

«Теперь Турция вмешалась, чтобы остановить конфликт и предотвратить развитие «Хайат Тахрир аш-Шам», а также усадить обе стороны за стол переговоров для реализации соглашения», — сказал Reuters бывший представитель оппозиции Вайел Ульван.

Напряженность нарастает на северо-западе страны, находящемся под контролем повстанцев, в основном из-за идеологических разногласий между "исламистскими" боевиками и более националистически настроенными вооруженными группировками.

Возобновление боевых действий в понедельник было вызвано взаимными обвинениями в том, что обе стороны нарушили заключенную при посредничестве Турции сделку, согласно которой боевики ХТШ ушли из города Африн, который они захватили у протурецких повстанцев. Эти повстанцы также согласились вернуться в свои казармы подальше от населенных пунктов.

Турция опасается, что контроль ХТШ над большей частью повстанческого анклава даст Москве под предлогом борьбы с бескомпромиссными джихадистами полную свободу действий для возобновления бомбардировок региона, в котором проживает более 3 миллионов перемещенных лиц, бежавших от правления Асада.

По словам трех командиров повстанцев, за последние несколько дней российские военные усилили удары в этом районе, получив сообщение Москвы о том, что она будет безнаказанно наносить удары по районам, которые теперь находятся под более широким влиянием ХТШ.

Вашингтон, возглавляющий коалиционную кампанию, в результате которой в последние годы были убиты сторонники джихада, связанные с «Аль-Каидой» на севере Сирии, потребовал вернуть статус-кво.

«Мы встревожены недавним вторжением террористической организации ХТШ в северную часть Алеппо. Силы ХТШ должны быть немедленно выведены из этого района», — заявили в посольстве США в Дамаске.

Большое военное присутствие Турции с тысячами военнослужащих, размещенных на ряде баз на северо-западе Сирии, удерживало асадитские силы, поддерживаемые Россией, от захвата удерживаемого повстанческого района.

Повстанцы заявили, что ХТШ, которая расширила свое влияние после начала боевых действий в районе Африн, в настоящее время расположена в нескольких километрах от приграничного города Азаз, административного центра основного оппозиционного правительства, поддерживаемого Турцией.

Высокопоставленный представитель коалиции, борющейся с ХТШ, сказал, что они укрепили позиции вокруг города, чтобы отразить любые попытки захватить его.

Азаз за последние два дня стал свидетелем уличных протестов против входа ХТШ.

Многие жители опасаются захвата власти бойцами ХТШ, которые уже правят в Идлибе.