Признание Ичкерии: Украина начинает развал Мордора

Итак, 18 октября 2022 года Верховная Рада Украины фактически признала Чеченскую Республику Ичкерия (ЧРИ) принятием соответствующих постановления и заявления.

Ссылаясь на решения Общенационального Конгресса Чеченского Народа (ОКЧН) о независимости ЧРИ от 1990 года, Конституцию ЧРИ от 1992 года и мирный договор между ЧРИ и РФ от 1997 года, в одностороннем порядке нарушенный последней, Верховная Рада Украины:

- признала ЧРИ "временно оккупированной российской федерацией в результате вооруженной агрессии";

- осудила преступления, совершенные Россией против чеченского народа за все периоды истории: Кавказской войны, сталинской депортации и двух российско-чеченских войн;

- призвала международное сообщество расследовать эти преступления и привлечь виновных к ответственности.

Да, следует отметить, что подобное признание не является еще полноценным признанием ЧРИ как независимого государства. Как отмечают некоторые эксперты, Украина не может позволить себе такие признания вразрез с остальным международным сообществом, но даже такое частичное признание с ее стороны свидетельствует о том, что Киев начинает работать над изменением отношения всего международного сообщества к вопросу "территориальной целостности РФ".

В конце концов, как сказал кремлевский вожак, "границы России нигде не заканчиваются". Но у такого подхода есть и оборотная сторона, ведь тогда можно сказать, что "они нигде и не начинаются", так как отвязкой своих границ от международного права Россия поставила под вопрос их признание в принципе. Чем Украина и начинает пользоваться.

Кто-то отмахнется и скажет, мол, какая разница, что там признает Украина или кто-то еще, когда российские танки стоят на этих территориях. Однако сейчас по Херсону и не только мы видим, как быстро все это меняется: еще сегодня российские танки там стоят, а завтра нет.

Конечно, война еще далека от своего завершения и теоретически карта боевых действий может еще не раз измениться. Но в целом уже понятно, что даже если Россия применит там тактическое ядерное оружие и добьется каких-то тактических же успехов, то в целом эту войну она уже проиграла, как в 1942 году было понятно, что Германия прогиграла войну, хотя немецкие войска еще стояли на территории СССР.

Однако очевидно, что после поражения России в этой войне все не может просто вернуться на момент до 24 февраля 2022 года или даже до аннексии Россией Крыма в 2014 году. Идея осуждения российского режима как преступного по аналогии с режимом гитлеровской Германии получает все большие распространение и поддержку в мире. Как и понимание того, что эти преступления совершались не только против украинского народа, но и других народов - жертв российского империализма, причем, в его исторически разных формах.

А это значит, что международное решение российского вопроса принесет порабощенным народам свободу от Москвы. И к ней следует начинать готовиться уже сейчас. Как минимум, переставая отождествлять себя и свое будущее с "Россией" и начиная мыслить себя народами независимых от нее стран, временно ею оккупированных.