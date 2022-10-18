Катар 2022: посмотрел футбол, иди делай умру

Мусульманские владельцы билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре смогут совершить умру (малое паломничество) без необходимости платить за визу, объявила Саудовская Аравия.

Халед аль-Шаммари, помощник директора визового отдела министерства иностранных дел Саудовской Аравии, объявил в пятницу, что держатели карт Hayya - документа, выдаваемого болельщикам, посещающим матчи чемпионата мира в Катаре - могут оставаться в Саудовской Аравии на срок до двух месяцев, заканчивающийся 11 января следующего года.

«Виза бесплатна, но необходимо получить медицинскую страховку на визовой платформе», — сказал Шаммари телеканалу «Эхбария».

Он добавил, что держатели карт могут въезжать и выезжать из Саудовской Аравии несколько раз в течение двухмесячного периода без необходимости въезжать в Катар.

Помимо принимающей страны, участники турнира, который стартует 20 ноября, смогут оставаться в соседних Саудовской Аравии, Кувейте, Омане и Объединенных Арабских Эмиратах.

Очевидно, что Кубок мира в Катаре воспринимается как важное событие для всего Персидского залива. Ни одна соседняя страна не упустит свой шанс привлечь туристов. Ну а возможность совершить умру можно только приветствовать.

Во время чемпионата мира по футболу ежедневно будет выполняться 160 рейсов из городов стран Персидского залива в Доху и обратно.