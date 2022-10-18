Израильские агенты в Малайзии похитили палестинца, но провалили операцию

Израильское разведывательное агентство Моссад, как полагают, стоит за похищением палестинца, который был схвачен на улице Куала-Лумпура и допрошен, а затем освобожден полицией, сообщил малайзийский новостной ресурс.

Малайзийская газета New Straits Times сообщила во вторник, что ночью 28 сентября четверо мужчин, участвовавших в похищении, затолкали палестинского программиста в одну из двух ожидающих машин.

Похищенный мужчина, имя которого не называется, был избит, его отвезли в дом на окраине столицы, где с завязанными глазами и привязанным к стулу допрашивали в ходе видеозвонка по вопросам, связанным с палестинской политической организацией ХАМАС и ее вооруженным крылом - Бригадами Кассама.

«В присутствии потерпевшего была организована видеосвязь. На линии были двое мужчин, предположительно израильтяне, чье первое обращение к нему было: «Вы знаете, почему вы здесь», — сообщила газета.

«В течение следующих 24 часов жертву допрашивали и избивали малазийские оперативники, когда его ответы не удовлетворяли израильтян».

«Израильтяне хотели знать о его опыте в разработке компьютерных приложений, о возможностях ХАМАС в разработке программного обеспечения, об известных ему членах Бригад аль-Кассам, и о их сильных сторонах», — сказал New Straits Times источник, знакомый с этим делом.

Источник также сообщил, что группа похитителей, идентифицированных как малайзийцы, «провалила» операцию, позволив второму палестинцу уйти. По словам источника, малайзийские оперативники также не закрывали лица и не ставили поддельные номерные знаки на свои автомобили.

Второй палестинец, которого назвали «более ценным захватом», смог поднять тревогу в полицию, которая отследила номерные знаки автомобиля до дома, где похитители были арестованы, а мужчина освобожден.

Согласно отчету, оба палестинца с тех пор покинули Малайзию.

По сообщению Al Jazeera Arabic , которая ссылается на хорошо информированный источник в Малайзии, расследование выявило в стране ячейку Моссада, которая занималась слежкой за важными объектами, включая аэропорты, и стремилась проникнуть в «государственные электронные компании».

Источник сообщил, что Моссад нанял малайзийских оперативников, которых он обучал в Европе, для проведения операции. Всего было завербовано по меньшей мере 11 малазийцев, занимающихся выслеживанием палестинских активистов.

Моссад ранее был связан с убийством в 2018 году в Малайзии 35-летнего палестинского ученого Фади аль-Батша, который был застрелен по пути на утреннюю молитву в Куала-Лумпуре.

Родственники Аль-Батша обвинили Моссад в причастности к убийству.

Ахмад Захид Хамиди, тогдашний заместитель премьер-министра Малайзии, заявил в то время, что подозреваемые, как полагают, были европейцами, имеющими связи с иностранной разведывательной службой, сообщает государственное информационное агентство Bernama.