Иран поставит России новые ракеты и беспилотники

Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности и беспилотники, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идет о ракетах «Фатех-110» и «Зульфикар», дальность которых составляет, согласно публикации, 300 и 700 километров соответственно.

Также Иран, по данным издания, планирует поставить десятки беспилотников «Мохаджер-6» и «большое количество» дронов-камикадзе «Шахед-136». Оба этих беспилотника уже используются российскими военными против Украины.

Ранее, как написал 16 октября американский Институт изучения войны, в украинских и российских телеграм-каналах появились сообщения о возможных поставках в РФ иранских беспилотников «Араш-2», которые считаются более быстрым и более разрушительным, чем «Шахед». В статье The Washington Post эти аппараты не упоминаются.

Напомним, что официально Иран отрицает поставки России вооружения для использования в войне в Украине. Кремль также отвергал сообщения об этом.

Между тем, отношения Тегерана и Киева уже испорчены почти безвозвратно. Украина объявила иранского посла персоной нон-грата, и почти готова полностью прекратить дипломатические отношения. Для страны, которая ранее поставляла пшеницу в Иран и обучала иранских студентов, это серьезный шаг.