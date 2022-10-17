КБР: мобилизация это угроза генофонду

Правозащитники Кабардино-Балкарии обратились к местным властям с открытым требованием остановить мобилизацию в регионе и не привлекать к ответственности женщин, задержанных в Нальчике во время протеста против призыва на войну. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Правозащитники также требуют "проверить факты, когда дети представителей всех органов власти не попадают в списки мобилизуемых". Сам призыв на войну из Кабардино-Балкарии, по мнению авторов обращения, "может привести к серьезным и невосполнимым потерям национального генофонда".

Письмо подписали председатель кабардино-балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, председатель отделения Ассоциации жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов, председатель координационного Совета адыгских общественных объединений Аслан Бешто, общественный деятель Алик Шашев, правозащитница Ольга Бегретова-Эфендиева.

Как заявил Хатажуков, в ближайшие дни обращение подпишут еще несколько республиканских правозащитных организаций и общественных деятелей.

"Мне трудно сказать, какой будет реакция власти на это обращение. Мы считаем, что были обязаны высказать свою позицию. Глава республики – гарант Конституции Кабардино-Балкарии, считаем, что он должен обратить внимание на эти проблемы", – сказал Хатажуков.

Он добавил, что присутствовал на акции протеста в Нальчике, и что она была организована в формате встречи с представителями органов власти. Правозащитники требуют отменить штрафы по административным делам в отношении участников протеста.

Кавказ.Реалии напоминают, что в городской суд Нальчика поступило уже порядка 20 протоколов в отношении участников протестных акций против мобилизации. Они составлены сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях – за "дискредитацию" армии, нарушение порядка проведения митинга и за неповиновение полицейским. Часть дел уже рассмотрена.

Между тем в суд Махачкалы с 27 по 29 сентября поступило 279 административных дел, связанных с прошедшими 25 и 26 сентября массовыми протестами против мобилизации.