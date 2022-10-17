В Саудовской Аравии посадили имама, читавшего намаз в мечети Айя-София

Суд Саудовской Аравии приговорил к 12 годам тюремного заключения шейха, который несколько лет назад возглавил молитву на территории мечети Айя-София в Стамбуле.

Саудовский имам и чтец Корана Абдуллах Басфар предстал перед судом и был осужден в среду «в контексте принятия приглашения возглавить молящихся во дворе мечети Айя-София в Турции», заявила саудовская правозащитная организация «Узники совести».

«Мы осуждаем это решение… и призываем власти безоговорочно освободить его», — добавили правозащитники.

Басфар был известным религиозным деятелем в стране, ранее он занимал должность адъюнкт-профессора шариата и исламоведения в Университете короля Абдель Азиза в Джидде.

Он был арестован в августе 2020 года после того, как видео, на котором он возглавляет молитву в знаменитой мечети еще в 2014 году (т.е. когда Айя-София все еще была музеем), распространилось в Интернете.

Он находился в предварительном заключении в течение двух лет, и все это время он подвергался давлению со стороны следователей.

Неясно, по каким именно обвинениям был осужден Басфар.

Его руководство молитвой в мечети в 2014 году произошло во время глубокого спада в саудовско-турецких дипломатических отношениях.

Отношения между двумя странами сильно пострадали годом ранее, после того как в результате военного переворота был свергнут первый демократически избранный президент Египта Мохамед Мурси. Дипломатические отношения были разорваны на долгие годы, пока Анкара и Эр-Рияд не начали переговоры о возобновлении отношений в 2021 году.