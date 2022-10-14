Украина и уйгуры: хватит оглядываться на Китай

Совет по правам человека в ООН 6 октября попытался принять резолюцию по обсуждению геноцида уйгуров в Китае. К сожалению, резолюция не была принята, и мы уже писали о том каким позором для мусульманского мира является тот факт, что почти все присутствующие мусульманские страны (за исключением Сомали) проголосовали либо против резолюции либо предпочли воздержаться.

Но в числе тех, кто воздержался, оказалась и Украина. И вот в Украине такой выбор вызвал серьезное обсуждение, и даже осуждение.

Как может Украина призывать к осуждению российской агрессии, называя действия РФ геноцидом, но при этом остаться в стороне от обсуждения другого геноцида? Это повлекло за собой скандал: западные политики, а также украинские депутаты и правозащитники как один отмечали, что решение Киева вызывает как минимум недоумение.

На следующий день после голосования и публичной критики постоянное представительство Украины при ООН в Женеве изменило свое мнение – глава украинского представительства Евгения Филипенко попросила, чтобы в протоколе заседания отметили, что Украина все же поддерживает резолюцию. Тем не менее, президент совета Федерико Вильегас отметил, что результатов голосования это не изменит.

Проблема в том, что эта смена позиций произошла незаметно, так что о ней никто и не слышал. Сами украинские дипломаты ее никак не афишировали, и если бы не индийские СМИ, сообщившие об этом, то мы могли бы и не знать, что такая смена случилась. Единственным имеющимся доказательством смены позиции сейчас является короткое видео с официальной трансляции ООН, на котором Филипенко просит засчитать смену украинской позиции.

Критики отмечают, что действия Украины могут подорвать доверие к Украине западных партнеров. В украинском МИД решение пока не комментировали, но аналитики отмечают, что Киев может просто «бояться рассориться с Китаем».

Как отмечает украинская служба Радио "Свобода" в своем материале, не поддержав обсуждение вероятного геноцида уйгуров в Китае, Украина оказалась в клубе стран, заблокировавших эти исторические дебаты. Уникальность обсуждения заключалась в том, что это был первый в истории проект решения, направленный против нарушения прав человека в Китае на уровне ООН. Соавторами резолюции выступили традиционные партнеры Украины с Запада: США, Великобритания, Канада, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Австралия и Литва.

Фактически, для того чтобы резолюцию таки приняли, не хватило лишь трех голосов. Один из них могла дать Украина. Во времена, когда Киев пытается сплотить цивилизованный мир в так называемую «антипутинскую» коалицию, решение украинских дипломатов заблокировать обсуждение вероятного геноцида другим недемократическим правительством вызвало удивление как на Западе, так и внутри Украины.

Координатор организации Free Hong Kong Center Артур Харитонов отметил, что Украина стала единственным государством в Европе, удержавшимся во время исторического голосования.

«И стыдно – безгранично стыдно перед уйгурами, с 24 февраля 2022 года поддерживающими Украину: митингами, донатами, дипломатической работой», – написал Харитонов в фейсбуке.

Комментируя для Радио Свобода голосование Украины в совете ООН по правам человека, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко говорит: «Это просто позор… Мы же сами просим мир признать геноцид украинского народа и не хотим поддержать даже дебаты о геноциде уйгуров».

По мнению Александра Мережко, украинские дипломаты изменили позицию на следующий день после голосования именно из-за волны возмущения как в Украине, так и за рубежом. Например, известный своей правозащитной работой член палаты лордов Великобритании Дэвид Алтон написал, что понять воздержание Украины от голосования в совете ООН по правам человека «особо тяжело».

«Страны не могут стоять в стороне, когда под угрозой само выживание народа. Украина лучше других должна это понимать», – отмечает Алтон.

Важно то, что резолюция, которую не поддержала Украина, на самом деле даже не признавала действия правительства КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая геноцидом, а лишь предлагала провести обсуждение отчета Верховного комиссара ООН по правам человека о вероятности преступлений со стороны китайских властей.

Почему же украинская сторона удержалась при голосовании за документ? В разговоре с Радио Свобода руководитель Азиатско-Тихоокеанского отдела киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта предполагает, что в украинском правительстве до сих пор есть часть руководства, которая все же считает, что позиция Китая в российско-украинской войне может быть изменена в пользу Украины. : «это такая стратегия «не раздражать дракона (Китай) в то время, когда Украина сражается с медведем (Россией)».

Кроме того, говорит Пойта, есть и экономический фактор.

В 2019 году Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины, а по итогам 2021 года на Китай приходилось около 15% украинского экспорта.

Однако сейчас Украина уже не так зависит от Китая, говорит эксперт. Он отмечает, что попытки Киева «понравиться» Пекину вряд ли сработают.

Цитируя китайских аналитиков, Пойта говорит: «КНР не будет делать никаких шагов, которые бы подвергли сомнению сотрудничество Пекина с Москвой. Исходя из этого, можно заключить, что Китай воспринимает Украину как сферу влияния России».

Член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль в разговоре с Радио Свобода говорит: «я не вижу давления со стороны Китая, я вижу нежелание Украины ссориться с Китаем, а это разные вещи».

Тезис о том, что правительство КНР может изменить свою политику относительно войны в Украине из-за определенных дипломатических шагов Киева, ошибочен, считает депутат Александр Мережко. Он добавил, что Китай не воспринимает Украину как полноценный субъект международной политики. Поэтому попытки Киева не провоцировать КНР не имеют значения. По мнению Мережко, единственное, что сдерживает Китай от прямой военно-технической помощи России, это потенциальные санкции со стороны Соединенных Штатов.

Но фактически Китай и без того на стороне России, ведь, по крайней мере, покупает российские энергоносители, говорит Мережко. По его словам, сейчас именно "Китай вместо Европы финансирует военную машину РФ".

В общем, позиция Украины по вопросу о геноциде уйгуров вряд ли может расстроить отношения с Китаем, потому что там особо нечего расстраивать. Если бы Китай ценил отношения с Украиной, он вряд ли воздержался бы при недавнем голосовании в ООН о территориальной целостности Украины.

С другой стороны, Украина рискует отношениями с Западом. Так Артур Харитонов отмечает, что ценой "китайского" вопроса может стать риск потери финансовой поддержки для Украины от стран Запада.