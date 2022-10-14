В Ираке смогли избрать новых президента и премьер-министра

Иракские законодатели избрали курдского политика Абдуль-Латифа Рашида новым президентом страны, проложив путь к формированию нового правительства и положив конец политическому тупику длиною в год.

Рашид сменил другого иракского курда Бархама Салеха на посту главы государства после двух туров голосования в парламенте в четверг, набрав более 160 голосов против 99 за Салеха, сообщил представитель собрания. Сообщается, что Салех вышел из здания парламента после подсчета голосов.

Шиитский политик Мухаммед Шайа аль-Судани был также быстро назначен новым премьер-министром. Теперь перед ним стоит задача по примирению враждующих шиитских группировок и формированию правительства. Аль-Судани заменит исполняющего обязанности премьер-министра Мустафу аль-Каземи.

В системе разделения власти в Ираке пост президента зарезервирован для выдвижения курдскими группами, а пост премьер-министра принадлежит шиитам Спикер парламента - суннит.

По мнению наблюдателей, избрание Рашида сигнализирует о том, что «эта глава соперничества в иракском парламенте завершена», но формирование правительства все еще может быть тяжелой битвой.

Неизвестно, как отреагирует улица, учитывая тот факт, весь процесс занял много времени и включал насилие между сторонниками соперничающих политических партий.

У 52-летнего Судани, пользующегося поддержкой проиранских Рамок координации, теперь будет 30 дней, чтобы сформировать правительство — сложная задача, для решения которой потребуется привлечь на свою сторону тех, кто связан с влиятельным шиитским лидером Муктадой ас-Садром.

Напомним, что политический тупик начался после того, как ас-Садр стал крупнейшим победителем парламентских выборов в октябре 2021 года, но не смог заручиться достаточной поддержкой для формирования правительства. Ас-Садр в августе объявил об «окончательном уходе» из политики, что вызвало протесты, в результате которых погибло не менее 30 человек.