В Ираке смогли избрать новых президента и премьер-министра

Иракские законодатели избрали курдского политика Абдуль-Латифа Рашида новым президентом страны, проложив путь к формированию нового правительства и положив конец политическому тупику длиною в год.
Рашид сменил другого иракского курда Бархама Салеха на посту главы государства после двух туров голосования в парламенте в четверг, набрав более 160 голосов против 99 за Салеха, сообщил представитель собрания. Сообщается, что Салех вышел из здания парламента после подсчета голосов.
Шиитский политик Мухаммед Шайа аль-Судани был также быстро назначен новым премьер-министром. Теперь перед ним стоит задача по примирению враждующих шиитских группировок и формированию правительства. Аль-Судани заменит исполняющего обязанности премьер-министра Мустафу аль-Каземи.
В системе разделения власти в Ираке пост президента зарезервирован для выдвижения курдскими группами, а пост премьер-министра принадлежит шиитам Спикер парламента - суннит.
По мнению наблюдателей, избрание Рашида сигнализирует о том, что «эта глава соперничества в иракском парламенте завершена», но формирование правительства все еще может быть тяжелой битвой.
Неизвестно, как отреагирует улица, учитывая тот факт, весь процесс занял много времени и включал насилие между сторонниками соперничающих политических партий.
У 52-летнего Судани, пользующегося поддержкой проиранских Рамок координации, теперь будет 30 дней, чтобы сформировать правительство — сложная задача, для решения которой потребуется привлечь на свою сторону тех, кто связан с влиятельным шиитским лидером Муктадой ас-Садром.
Напомним, что политический тупик начался после того, как ас-Садр стал крупнейшим победителем парламентских выборов в октябре 2021 года, но не смог заручиться достаточной поддержкой для формирования правительства. Ас-Садр в августе объявил об «окончательном уходе» из политики, что вызвало протесты, в результате которых погибло не менее 30 человек.
В июле, когда аль-Судани впервые был предложен на эту роль, протестующие, поддержанные Сс-Садром, также штурмовали парламент. В ходе противостояния обе стороны создали лагеря протеста в сильно укрепленной Зеленой зоне, в которой находится множество правительственных зданий.
В этом году Ирак уже предпринял три неудачные попытки избрать нового главу государства.