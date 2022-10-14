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Палестинские группы в Алжире подписали соглашение о примирении

14 октября в 13:27 Якуб Хаджич 0

Враждующие палестинские группировки, собравшиеся в Алжире для переговоров при посредничестве алжирского правительства, договорились заключить соглашение о примирении, направленное на урегулирование 15-летнего разногласия путем проведения новых выборов на оккупированных палестинских территориях.

Соглашение было подписано высокопоставленным лидером ФАТХ Аззамом аль-Ахмадом; глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания; и генеральным секретарем Народного фронта освобождения Палестины Талалом Наджи.

«Это исторический момент, через который мы видим Иерусалим», — сказал Хания, прежде чем поблагодарить президента Алжира Абдульмаджида Таббуна за усилия его страны по организации переговоров.

Со своей стороны, аль-Ахмад сказал: "Мы гордимся тем, что стоим в этот момент под эгидой президента Абдулмаджида Таббуна… чтобы подписать это соглашение и избавиться от этого [политического] раскола и рака, поразившего палестинское тело. ”

«Как ФАТХ, мы обязуемся первыми выполнить это соглашение», — добавил он.

Среди других палестинских деятелей, которых пригласили подписать документ, были Ахмед Мадждалани, высокопоставленный член Организации освобождения Палестины (ООП); Мустафа Баргути, генеральный секретарь Палестинской национальной инициативы; и Бассам ас-Сали, генеральный секретарь Палестинской народной партии.

Соглашение было подписано после того, как лидеры 14 фракций, включая движение ФАТХ президента Махмуда Аббаса и ХАМАС, движение, которое управляет осажденным сектором Газа, провели двухдневные переговоры в преддверии саммита арабских государств в Алжире в следующем месяце.

По словам представителя ХАМАСа Хазема Касема, соглашение не включает раздел о формировании правительства национального единства, но содержит пункты о развитии структур ООП, формировании ее национального совета и проведении парламентских и президентских выборов.

Несмотря на очевидно позитивное развитие, многие наблюдатели, и в первую очередь сами палестинцы, восприняли соглашение со скептицизмом. Слишком много было предыдущих обещаний, и они не выполнялись.

В соответствии с соглашением стороны пообещали «ускорить проведение президентских выборов и выборов в законодательные органы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим», в течение года.

Соглашение также признает Организацию освобождения Палестины (ООН), главой которой является Аббас, единственным представителем палестинского народа.

Политические расколы с 2007 года ослабили стремление палестинцев к государственности и помешали проведению президентских и парламентских выборов с момента последнего голосования в 2005 и 2006 годах.

Законодательная победа Хамаса заложила затем почву для политического разрыва. Группа, которая выступает против мира с Израилем, захватила контроль над сектором Газа в 2007 году, в то время как поддерживаемая Западом Палестинская администрация Аббаса оставалась доминирующей на оккупированном Западном берегу. С тех пор Газа находится под жестокой израильско-египетской блокадой и столкнулась как минимум с тремя израильскими нападениями.

ФАТХ и ХАМАС ранее пытались урегулировать свои разногласия в ходе нескольких раундов переговоров и даже договорились о формировании временного правительства в прошлом, но примирение так и не состоялось.

 
Автор: Якуб Хаджич
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