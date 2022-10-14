Палестинские группы в Алжире подписали соглашение о примирении

Враждующие палестинские группировки, собравшиеся в Алжире для переговоров при посредничестве алжирского правительства, договорились заключить соглашение о примирении, направленное на урегулирование 15-летнего разногласия путем проведения новых выборов на оккупированных палестинских территориях.

Соглашение было подписано высокопоставленным лидером ФАТХ Аззамом аль-Ахмадом; глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания; и генеральным секретарем Народного фронта освобождения Палестины Талалом Наджи.

«Это исторический момент, через который мы видим Иерусалим», — сказал Хания, прежде чем поблагодарить президента Алжира Абдульмаджида Таббуна за усилия его страны по организации переговоров.

Со своей стороны, аль-Ахмад сказал: "Мы гордимся тем, что стоим в этот момент под эгидой президента Абдулмаджида Таббуна… чтобы подписать это соглашение и избавиться от этого [политического] раскола и рака, поразившего палестинское тело. ”

«Как ФАТХ, мы обязуемся первыми выполнить это соглашение», — добавил он.

Среди других палестинских деятелей, которых пригласили подписать документ, были Ахмед Мадждалани, высокопоставленный член Организации освобождения Палестины (ООП); Мустафа Баргути, генеральный секретарь Палестинской национальной инициативы; и Бассам ас-Сали, генеральный секретарь Палестинской народной партии.

Соглашение было подписано после того, как лидеры 14 фракций, включая движение ФАТХ президента Махмуда Аббаса и ХАМАС, движение, которое управляет осажденным сектором Газа, провели двухдневные переговоры в преддверии саммита арабских государств в Алжире в следующем месяце.