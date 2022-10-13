Россия возможно перебрасывает иранских боевиков в оккупированную часть Украины

Россия перебросила на оккупированные территории иранских военных, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), чтобы те научили российские силы использовать ударные беспилотники «Шахед-136». Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Украинский центр сопротивления.

По данным центра, иранские инструкторы отправлены в Джанкой в ​​Крыму, Железный порт и Хладовцы в Херсонской области. Их точное число неизвестно.

В Центре сопротивления утверждают, что иранские инструкторы непосредственно контролируют пуски дронов по гражданским объектам на Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.

КСИР является основным оператором беспилотных летательных аппаратов Ирана, поэтому в Центре предполагают, что инструкторы — либо сотрудники корпуса, либо связаны с ним.

13 октября Украина заявила об обстреле Киевской области дронами-камикадзе. Глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что обстрелы начались рано утром. Офис Зеленского сообщил об атаках по инфраструктуре в Киевской области:

«Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией и документированием последствий обстрелов».

Напомним, что Иран отказывается признать не только участие боевиков КСИР в российско-украинской войне, но и сам факт отправки беспилотников России.

Однако, участие иранских беспилотников (переименованных россиянами в "Герань") уже установленный факт. Их неоднократно сбивали, их обломки изучались, да и российские пропагандисты совершенно ничего не скрывают. Осталось дождаться, когда станет очевидным и участие иранских боевиков, чтобы без всякого сомнения записать Иран в воюющие стороны.