Россия возможно перебрасывает иранских боевиков в оккупированную часть Украины

Россия перебросила на оккупированные территории иранских военных, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), чтобы те научили российские силы использовать ударные беспилотники «Шахед-136». Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Украинский центр сопротивления.
По данным центра, иранские инструкторы отправлены в Джанкой в Крыму, Железный порт и Хладовцы в Херсонской области. Их точное число неизвестно.
В Центре сопротивления утверждают, что иранские инструкторы непосредственно контролируют пуски дронов по гражданским объектам на Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.
КСИР является основным оператором беспилотных летательных аппаратов Ирана, поэтому в Центре предполагают, что инструкторы — либо сотрудники корпуса, либо связаны с ним.
13 октября Украина заявила об обстреле Киевской области дронами-камикадзе. Глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что обстрелы начались рано утром. Офис Зеленского сообщил об атаках по инфраструктуре в Киевской области:
«Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией и документированием последствий обстрелов».
Напомним, что Иран отказывается признать не только участие боевиков КСИР в российско-украинской войне, но и сам факт отправки беспилотников России.
Однако, участие иранских беспилотников (переименованных россиянами в "Герань") уже установленный факт. Их неоднократно сбивали, их обломки изучались, да и российские пропагандисты совершенно ничего не скрывают. Осталось дождаться, когда станет очевидным и участие иранских боевиков, чтобы без всякого сомнения записать Иран в воюющие стороны.