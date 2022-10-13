Палестинские повстанцы призывают к "дням гнева"

Израильские силы убили палестинца в среду, когда сотни людей отмечали день гражданского неповиновения в знак солидарности с лагерем беженцев в Иерусалиме, который блокируется Израилем в течение уже пяти дней.

Всеобщая забастовка прошла в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, где сотни людей присоединились к протестам против недавней эскалации со стороны израильских сил.

18-летний Осама Адави был застрелен израильтянами в лагере аль-Аруб в Хевроне, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

К забастовкам призывали жители лагеря Шуафат в Восточном Иерусалиме, которые с субботы оказались в ловушке израильских властей, а также недавно сформированная вооруженная группа на Западном берегу под названием «Логово льва».

Заявление базирующихся в Наблусе повстанцев было сделано после того, как они взяли на себя ответственность за нападение на пост израильской армии возле еврейского поселения во вторник, в результате чего погиб один солдат.

В заявлении группа призвала к «дням гнева» против израильской оккупации и призвала граждан присоединиться к забастовкам и протестам возле израильских контрольно-пропускных пунктов.

В то же время жители Шуафата объявили поздно вечером во вторник, что они отметят день гражданского повиновения в знак протеста против израильской блокады, которую они назвали «коллективным наказанием».

Забастовка в среду, в отличие от предыдущих, наблюдавшихся в Палестине, рассматривается некоторыми наблюдателями как важное событие, поскольку к ней призывала небольшая вооруженная группа и семьи в Шуафате, а не организованные политические или гражданские группы, которые обычно возглавляют такие инициативы.

Омар Ассаф, член Палестинской демократической группы, заявил, что положительный общенациональный отклик на призыв к гражданскому неповиновению указывает на широкую поддержку вооруженного сопротивления и к поиску лидеров, которые могли бы стать альтернативой надоевшей Палестинской администрации, базирующейся в Рамаллахе.

«Преступления оккупации в постоянном расширении поселений и убийствах не оставляют нам, палестинцам, другого выбора, кроме как продолжать защищать себя и свою жизнь», — сказал Ассаф.

«То, что мы наблюдаем сегодня на Западном берегу, подтверждает готовность палестинского народа продолжать работать на благо своего дела, но проблема заключается в отсутствии палестинского руководства, способного извлечь из этого пользу».

Напомним, что напряженность обострилась в субботу вечером.

Люди в лагере Шуафат, расположенном всего в двух километрах от Старого города Иерусалима, находятся в осаде с вечера субботы после того, как израильский солдат был смертельно ранен на контрольно-пропускном пункте, ведущем к лагерю.

Шуафат — один из самых переполненных лагерей в Палестине. Здесь проживает почти 140 000 беженцев и их потомков, которые были перемещены из исторической Палестины сионистскими военизированными группами в 1948 году, чтобы освободить место для создания Израиля.

Это единственный лагерь беженцев, который находится в пределах муниципальных границ Иерусалима, но расположен по другую сторону израильской разделительной стены от большей части города. Почти 90 процентов его жителей имеют удостоверения личности резидента Иерусалима, но не имеют гражданство Израиля или Палестины.

Израильские силы опознали подозреваемого в субботней стрельбе как 22-летнего палестинца, проживающего в этом районе, и полагают, что он скрывается в лагере.

Вслед за этим лагерь был взят в фактическую осаду, туда никто не может входить и никто не может выходить. Из-за этого многие палестинцы не могут добраться до больниц для получения критической медицинской помощи.

Многие палестинские правозащитники раскритиковали закрытие как «коллективное наказание».

Жители лагеря собрались поздно вечером во вторник и приняли решение о ряде мер противодействия израильским ограничениям.

Они объявили день гражданского неповиновения и призвали палестинцев по всему Иерусалиму присоединиться к ним в акциях протеста и забастовках. Их заявление было прочитано через громкоговорители в мечетях, распечатано и распространено по городу.

Сухайб Масалмех, активист из Шуафата, сказал, что отклик на призыв к забастовке в среду был "замечательным". "Реакция жителей была отличной, все, кажется, подчинились", — говорит он.

Масалмех сказал, что, когда жители представили свои требования армии на листе бумаги, солдат разорвал его и сказал им, что блокада будет снята только в том случае, если подозреваемый в субботнем нападении стрелок будет передан.

Тем не менее сотни жителей лагеря рано утром в среду организовали марш, состоящий в основном из женщин и студентов. Марш был атакован и разогнан израильскими силами.

Многие молодые люди рассредоточились у входов в лагерь и установили насыпи, чтобы предотвратить движение транспортных средств.

Масалмех добавил, что около 35 000 рабочих из лагеря, у которых есть работа в израильских компаниях в Иерусалиме, также присоединились к забастовке, что нанесло ущерб предприятиям по всему городу.

По словам Масалмеха, около 600 водителей из Шуафата, которые работают в израильской компании общественного транспорта «Эгед», не явились на дежурство в среду, что привело к сбоям в их работе.

За пределами лагеря призыв к гражданскому неповиновению эхом разнесся по Иерусалиму и за его пределами.

Сообщалось о протестах и ​​забастовках в районах Иссавия и Бейт-Ханина, а весь Старый город выглядел как город-призрак с закрытыми на день магазинами.

На Западном берегу многие города, школы и университеты прислушались к призыву, особенно после того, как группа «Логово льва» выступила с заявлением, призывающим к эскалации против израильской оккупации.

В своем заявлении группа заявила: «Мы призываем жечь шины, возвести баррикады и закрыть улицы, чтобы дать четкий сигнал о том, что люди сплачиваются вокруг сопротивления и преследуемых в Иерусалиме».

Наблус, где базируется вооруженная группировка, во вторник был закрыт Израилем, как и Шуафат.

Контрольно-пропускные пункты и дороги, ведущие в город, были закрыты, что наложило строгие ограничения на въезд и выезд через несколько часов после того, как израильский солдат был убит повстанцами, которые, как считается, бежали обратно в город.

Халед Двайкат, член Объединенного палестинского движения, сказал, что тактика, используемая вооруженными палестинцами на Западном берегу против израильских целей, указывает на новую стратегию.

«Существующее сегодня состояние сопротивления отражает осведомленность бойцов, которые ведут небольшие, но эффективные атаки с израильской армией», — сказал Двайкат.

«Они понимают, что им лучше избегать крупномасштабных столкновений, как во Второй интифаде».

По меньшей мере четыре израильских солдата были убиты палестинскими боевиками с мая на фоне растущего вооруженного сопротивления на Западном берегу.

Между тем, более 160 палестинцев были убиты израильским огнем в этом году, в том числе 50 в секторе Газа и не менее 110 на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Число погибших на Западном берегу является самым высоким за год с 2015 года.

В среду израильские войска жестоко разогнали акции протеста в нескольких районах на Западном берегу, в том числе в лагере Дейше в Вифлееме, у северного въезда в город Аль-Бира, в лагере Аль-Аруб в Хевроне и в деревне Себастия в Наблусе.