Ливан начинает репатриацию сирийских беженцев

Президент Мишель Аун заявил, что Ливан вскоре начнет отправлять сирийских беженцев обратно в их родную страну, несмотря на опасения правозащитных групп по поводу их безопасности.

«Со следующей недели мы увидим начало массового возвращения сирийцев на родину», — заявил президент Ливана в сообщении в Твиттере в среду, не предоставив дополнительных подробностей.

Ливан принимает самое большое количество беженцев на душу населения в мире. По оценкам правительства, население страны, составляющее более шести миллионов человек, включает примерно 1,5 миллиона беженцев из соседней Сирии, хотя в Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) зарегистрировано менее одного миллиона человек.

В своем сентябрьском отчете комиссия ООН по Сирии заявила, что страна «по-прежнему не является безопасным местом для возвращения».

Официальный источник сообщил информационному агентству Reuters, что среди возвращенных будут только те, кто добровольно подписался на возвращение в Агентстве общей безопасности Ливана и по согласованию с министерством социальных дел страны, и что никого не будут выгонять насильно.