Ливан начинает репатриацию сирийских беженцев

Президент Мишель Аун заявил, что Ливан вскоре начнет отправлять сирийских беженцев обратно в их родную страну, несмотря на опасения правозащитных групп по поводу их безопасности.
«Со следующей недели мы увидим начало массового возвращения сирийцев на родину», — заявил президент Ливана в сообщении в Твиттере в среду, не предоставив дополнительных подробностей.
Ливан принимает самое большое количество беженцев на душу населения в мире. По оценкам правительства, население страны, составляющее более шести миллионов человек, включает примерно 1,5 миллиона беженцев из соседней Сирии, хотя в Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) зарегистрировано менее одного миллиона человек.
В своем сентябрьском отчете комиссия ООН по Сирии заявила, что страна «по-прежнему не является безопасным местом для возвращения».
Официальный источник сообщил информационному агентству Reuters, что среди возвращенных будут только те, кто добровольно подписался на возвращение в Агентстве общей безопасности Ливана и по согласованию с министерством социальных дел страны, и что никого не будут выгонять насильно.
Иссам Шарафеддин, министр по делам перемещенных лиц Ливана, в июле объявил о плане , который, по его словам, будет направлен на возвращение в Сирию около 15 000 беженцев в месяц, основываясь на утверждении, что страна стала в значительной степени безопасной после более чем десятилетней войны.
В этом плане не будет участвовать УВКБ ООН, которое утверждает, что условия в Сирии не позволяют широкомасштабное возвращение беженцев.
Ливанские официальные лица говорят, что приток беженцев обошелся пострадавшей от кризиса стране в миллиарды долларов и еще больше нанес ущерб ее поврежденной инфраструктуре. Все это на фоне финансового кризиса в Ливане.
УВКБ ООН в прошлом выступало против принудительной репатриации беженцев в Сирию и предупреждало, что эта практика может поставить под угрозу жизнь возвращающихся.
В настоящее время УВКБ ООН «не содействует и не продвигает крупномасштабную добровольную репатриацию беженцев в Сирию», заявила пресс-секретарь УВКБ ООН в Ливане Паула Баррачина.
«Тем не менее тысячи беженцев каждый год решают воспользоваться своим правом на возвращение. УВКБ ООН поддерживает и призывает уважать основное право человека беженцев на свободное и добровольное возвращение в страну своего происхождения в любое время по своему выбору», — сказал Баррачина, добавив, что организация продолжит «вести диалог с правительством Ливана».
Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная группа Human Rights Watch (HRW) также заявила в то время, что «Сирия совсем не безопасна для репатриантов».
«Сирийские беженцы, вернувшиеся в период с 2017 по 2021 год из Ливана и Иордании, столкнулись с серьезными нарушениями прав человека и преследованиями со стороны сирийского правительства и связанных с ним ополченцев», — написал в своем посте директор Ближневосточного отделения HRW Лама Факих.
Ранее в этом году сирийский диктатор Башар аль-Асад объявил широкую амнистию за ряд преступлений, в число которых, по его словам, входят преступления, совершенные сирийцами, бежавшими из своей страны во время 11-летнего конфликта.
Режим также заявил, что он смягчил меры для тех, кто бежал от обязательной военной службы (сирийской могилизации), что является основным фактором, толкающим молодых людей бежать из Сирии, в том числе в Ливан.
Но правозащитники и дипломаты предупреждают, что этих гарантий недостаточно. Асадитский режим известен как крайне ненадежный гарантор безопасности, и отмечено уже много примеров нарушений им своих же собственных обещаний. Не удивительно, что люди опасаются возвращаться туда.