Новая волна мухаджиров из РФ: кто с ней будет работать?

Итак, после предыдущей волны исхода мусульман из путинской России в десятые годы наступившего века можно уже с уверенностью говорить о новой волне мухаджиров, которую подняли годы двадцатые. А именно начавшаяся война против Украины и объявленная могилизация.

Среди сотен тысяч россиян, бегущих от набора в пушечное мясо, десятки тысяч наших единоверцев, мусульман. И многих из них в полной мере можно считать мухаджирами, так как они бегут от могилизации, спасая не только свою мирскую жизнь, дунию, но и свою религию, ахыра, опасаясь умереть на войне за тагутов-притеснителей.

В последние недели тысячи мусульман, в частности, из Кавказа и Поволжья, уже оказались главным образом в государствах Средней Азии. Кто-то из них собирается двигаться дальше, кто-то завис. И как бы то ни было, это уже проблема для одних (например, властей и обществ принимающих стран, для которых это большая нагрузка), и ресурс для других.

Поговорим о ресурсе.

Большим ресурсом была политическая эмиграция из России активных мусульман в десятые. И увы, сейчас уже можно говорить о том, что как потенциальный субъект мусульманская умма пространства РФ, а точнее ее потенциальные лидеры, этот ресурс не сумели использовать.

Да, большинство людей так или иначе по милости Аллаха устроились. Да, сохранились кадры, которые в путинской России просто бы были выкошены или затерроризированы и сломлены. Да, из этих кадров кто-то нашел себе место в медийных и политических проектах, стараясь через них освещать проблемы мусульманских народов и групп. Но в основном эти проекты с неисламскими финансированием и поддержкой. Что лучше, чем ничего, но хуже, чем если бы это были проекты, которые сумела бы создать консолидированная умма, ее мухаджирская часть.

И вот, теперь мы имеем и новый вызов, и новую возможность. Десятки тысяч мусульман оказались выброшенными из своих домов. Минусы этой ситуации очевидны. Но ведь есть и плюсы. Среди них много талантливых, думающих братьев, которые раньше, опасаясь российской власти, были вынуждены молчать и затаиваться, тогда как сейчас они оказались вне ее контроля.

Хотим обратиться в этой связи к тем влиятельным мухаджирам старой волны, у которых есть такие возможности, к имеющим выходы на различные фонды, спонсоров и т.д. Не упускайте хотя бы этот шанс, как вы упустили предыдущий - запускайте проекты по содействию мусульманам, бегущим от могилизации, которые завтра могут стать вашими же студентами, слушателями, сторонниками, спонсорами и т.д.

Пока же, по нашей информации возникшей ситуацией уже пытаются пользоваться враги. И не только обычные спецслужбисты, которые начинают мероприятия по эмиграции, но и "мусульманский спецназ" с опытом "спецопераций" на мусульманском направлении.

В этой связи хотим обратиться к самим новым мухаджирам. Знаем, что вам сейчас тяжело и что у вас нет возможности ни для какой деятельности кроме борьбы за элементарное выживание. Знаем и то, что в ряде стран, в которых вы оказались, обстановка не располагает к какой-либо публичной деятельности вообще. Но хотя бы саботируйте и бойкотируйте тех, кто фактически вас изгнал из ваших домов. То есть, всю Z-агентуру Кремля в мусульманском обличье, которая сейчас устремится и уже начинает устремляться в страны, где вы оказались в том числе с разными "благотворительными проектами", выводите на чистую воду среди своих и не оказывайте им никакой поддержки.

Все те люди, которые поддерживали и поддерживают "спецоперацию", ездили в Мариуполь и фотографировались там с оккупантами, а некоторые даже с оружием в руках, они и им подобные, на чьей совести не только кровь украинцев, но и ваше изгнание из своих домов, сейчас отправятся к вам и под видом оказания вам той или иной помощи, будут стремиться охватить вас своим влиянием. Саботируйте эти попытки и выводите этих лицемеров и нечестивцев на чистую воду!

Людей же влияния и возможностей - а мы знаем, что нас читают такие - призываем неотложно принять меры, чтобы не дать описанным деятелям заполнить эту нишу. Начинайте создавать фонды, организации, инициативы, призванные работать с мухаджирами новой волны. Кстати, необязательно это должен делать какой-то шейх - если ты состоятельный бизнесмен с исламскими взглядами, ты вполне можешь создать благотворительную инициативу и сам оказывать нуждающимся помощь. Ведь немало состоятельных мусульман из наших мест регулярно жертвуют нуждающимся Сирии, Йемена, Палестины и т.д., но сейчас тысячи их земляков оказались в ситуации, в которой они точно также остро нуждаются в помощи.

Поэтому имеющих такую возможность не просто призываем сделать это, но и предостерегаем от ответственности в Судный день за беспечность, если этого сделано не будет. Просыпайтесь от спячки, восстанавливайте связи друг с другом, проводите обсуждения и приступайте к действиям. Ведь иначе придется отвечать за то, чем вас наделил Аллах, а вы это не использовали.