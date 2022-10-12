Чеченский командир Аджнад аль-Кавказ будет воевать на стороне Украины

На стороне Украины в войне с Россией будет участвовать чеченский отряд под командованием Абдуль-Хакима аш-Шишани (Рустама Ажиева), бывшего командира группы "Аджнад аль-Кавказ". Эта группа ранее воевала в Сирии против режима Башара Асада, сейчас она уже прибыла в Украину, сообщает телеграм-канал "Чеченцы в Украине". В России "Аджнад аль-Кавказ" признана террористической организацией.

Эту информацию подтвердило издание Кавказ.Реалии, источник которого рассказал, что Абдуль-Хаким Ажиев и его отряд будут частью Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия в составе Интернационального легиона Украины. Источник добавил, что Абдуль-Хаким намерен собрать почти половину всей своей бывшей группы (в Сирии под его командованием было несколько сотен чеченцев).

Напомним, что ОБОН был создан председателем правительства непризнанной республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым. Командиром батальона назначен полковник Хаджи-Мурат Зумсо. Это уже четвертое подразделение, созданное живущими за границей сторонниками независимости Чечни для помощи Украине.

"Аджнад аль-Кавказ" являлся независимым джамаатом. В контексте сирийской войны это значит, что они никому не присягали, не находились у кого-либо в подчинении и не входили в состав другой группировки, хотя некоторое время до 2017 года Аджнад аль-Кавказ считались часть широкой коалиции Джейш аль-Фатх. В октябре 2017 года руководители группы заявили о приостановке своего участия в войне в Сирии из-за внутренних конфликтов среди сирийских джамаатов до тех пор, пока "другие группы не определятся со своей стратегией на арене сирийского джихада".

Рустам Ажиев также командовал Центральным фронтом непризнанной Ичкерии во время второй российско-чеченской войны. В 2019 году говорилось о его самоподрыве, но впоследствии неподтвержденные источники в зоне конфликта это опровергли. В октябре прошлого года в Турции задержали шесть уроженцев Чечни, которых обвинили в подготовке покушения на Ажиева и оппозиционного блогера Хасана Халитова.

Тогда сообщалось, что за убийство Халитова официальный Грозный был готов заплатить 300 тысяч американских долларов, а за Ажиева – несколько миллионов долларов. Разница в суммах связана якобы с тем, что в ликвидации второго заинтересованы и спецслужбы России.