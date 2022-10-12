Президент ОАЭ прилетел в Россию и встретился с Путиным

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль-Нахайян во вторник посетил Санкт-Петербург, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Визит лидера ОАЭ в Россию вызвал разногласия среди западных союзников этого государства Персидского залива, особенно в связи с решением ОПЕК сократить добычу нефти, которое рассматривается как большой стимул для Москвы.
«Несмотря на все сложности, которые сегодня существуют в [международных отношениях], связи между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами являются важным фактором стабильности в регионе и во всем мире», — сказал Путин в начале переговоров с Аль-Нахайяном.
Путин также приветствовал недавнее решение ОПЕК, России и других нефтедобывающих стран ограничить добычу как ключ к стабилизации мирового энергетического рынка.
Российский лидер отметил поддержку Аль-Нахайяном решения группы ОПЕК+, в которую входит Россия, ограничить добычу нефти для поддержания цен на нефть, заявив, что «наши решения, наши действия не направлены против кого-либо».
Путин сказал: «Наши действия направлены на обеспечение стабильности на мировых энергетических рынках, чтобы как потребители энергоресурсов, так и те, кто занимается производством и поставками, чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно, помогали сбалансировать спрос и предложение».
Сокращение производства также могло обременить президента Джо Байдена и демократов ростом цен на бензин накануне промежуточных выборов в США.
ОАЭ поддерживали тесные деловые связи с Россией и не присоединились к санкциям, введенным США и другими западными союзниками в связи с действиями Москвы в Украине.
Путин приветствовал посреднические усилия Аль-Нахайяна, которые помогли решить некоторые «действительно деликатные гуманитарные вопросы» в Украине.
Напомним, что ОАЭ недавно нормализовали отношения с режимом Башара Асада, союзником России, который находится под санкциями США за военные преступления.