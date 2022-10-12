Второй за последние дни израильский солдат был убит на Западном берегу

Израильский солдат был застрелен недалеко от незаконного поселения на оккупированном Западном берегу в результате нападения, ответственность за которое взяла на себя палестинская группа. Это уже второе такое нападение на израильских солдат за последние дни.

Израильская армия заявила, что солдат был убит во вторник, когда «двое нападавших подъехали на машине, примыкающей к общине Шавей-Шомрон, и открыли огонь».

Ответственность за стрельбу в израильском поселении взяло на себя «Логово льва» — свободная коалиция палестинских боевиков, возникшая в последние месяцы.

«Мы объявляем о проведении второй стрельбы по оккупационным [израильским] солдатам в районе Дейр-Шарафа к западу от Наблуса», — заявила группа.

Этот район расположен между Наблусом и Дженином, палестинскими городами, которые в течение полугода стали ареной интенсивных армейских рейдов, предпринятых Израилем после волны уличных атак в израильских городах.

Израильские силы разыскивают тех, кто совершил нападение, говорится в заявлении военных. По сообщению информационного агентства AFP, израильские силы были развернуты в этом районе и проверяют транспортные средства.

В сообщении в Твиттере министр обороны Израиля Бени Ганц пообещал, что «доберется до террориста и тех, кто ему помогал».

Нападение произошло через три дня после того, как 18-летняя израильская военнослужащая была застрелена на контрольно-пропускном пункте лагеря палестинских беженцев Шуафат в оккупированном восточном Иерусалиме.

Израильские силы продолжают розыск предполагаемого вооруженного преступника, которого полиция идентифицировала как 22-летнего палестинца, проживающего в городе.

Израильские силы закрыли входы в лагерь беженцев, а Организация Объединенных Наций заявила, что школы там закрыты в понедельник.

Палестинский член кнессета Ахмад Тиби посетил лагерь во вторник и описал «страдания» жителей.