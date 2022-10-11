В Махачкале прошел пикет в поддержку Абдульмумина Гаджиева

В центре Махачкалы прошли одиночные пикеты против цензуры в СМИ и с требованиями прекратить уголовное преследование журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, сообщает издание Кавказ.Реалии.

В акции участвовали журналист Магомед Магомедов и учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов. Магомедов пикетировал с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Камалов стоял с плакатом, на котором была нанесена надпись "Свободу журналистике". Он отметил, что цензура в СМИ запрещена Конституцией страны.

Серия одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование журналиста Гаджиева проходят в Махачкале каждый понедельник.

Напомним, что Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года. Его обвиняют в финансировании терроризма. По версии следствия, журналист связан с проповедником Абу-Умаром Саситлинским, который находится в розыске по делу финансировании терроризма. Гаджиев якобы собирал деньги на терроризм с помощью публикаций в газете под видом благотворительности.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону допросил последнего свидетеля обвинения по делу Гаджиева и теперь слушает обвиняемых. На последнем заседании на вопросы суда отвечал сам Гаджиев.

Правозащитный центр "Мемориал" объявил Гаджиева политическим заключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. Освободить Гаджиева требуют также "Репортеры без границ" и международный Комитет по защите журналистов.