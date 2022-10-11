В индийской тюрьме скончался лидер движения за свободу Кашмира

Альтаф Ахмад Шах, видный лидер движения за свободу Кашмира, находящегося под оккупацией Индии, скончался в заключении от рака почек, сообщила его семья.

66-летний Шах последние пять лет содержался в тюрьме строгого режима Тихар в индийской столице Дели. Он умер рано утром во вторник, проходя курс лечения в государственном медицинском колледже города.

Его семья в прошлом несколько раз обращалась с призывами об освобождении под залог или доступе к более качественному медицинскому обслуживанию Шаха, который также годами страдал от гипертонии и диабета, что поставило его в категорию высокого риска во время пандемии коронавируса в Индии.

«В 22:30 [в понедельник] он скончался в больнице. Они не позволяли нам видеть его, когда он говорил. Когда он замолчал, они разрешили нам», — сказал один из членов семьи Шаха.

Семья сообщила, что Шах был переведен в больницу Ram Manohar Lohia в Дели 24 сентября после продолжительной болезни в тюрьме. Через неделю у него диагностировали прогрессирующий рак почки.

Его дочь, журналистка Рува Шах, написала в Твиттере об ухудшении здоровья отца и потребовала лучшего лечения. Она также написала премьер-министру Индии Нарендре Моди и министру внутренних дел Амиту Шаху с просьбой об освобождении под залог по состоянию здоровья.

5 октября Шах был переведен в больницу Всеиндийского института медицинских наук в столице, где и умер.

Шах и шесть других видных кашмирских лидеров движения за свободу были арестованы в 2017 году Национальным агентством расследований Индии по подозрению в "отмывании денег".

Два года спустя Дели в одностороннем порядке отменил особый статус спорного региона и посадил за решетку еще больше кашмирских политиков и активистов.

Шах — третий кашмирский заключенный, умерший в заключении за последние четыре года. Их семьи говорят, что смерть в заключении отражает отсутствие надлежащей медицинской помощи кашмирским заключенным, находящимся за много миль от их домов, из-за чего их семьям очень трудно посещать их в различных индийских тюрьмах.

В декабре 2019 года 65-летний Гулам Мухаммад Бхат, житель района Купвара на севере Кашмира, скончался в тюрьме в городе Праяградж штата Уттар-Прадеш после пяти месяцев содержания под стражей. Когда его арестовали, он уже страдал от ряда заболеваний.

В прошлом году еще один видный лидер движения за свободу, 77-летний Мухаммад Ашраф Сехрай, умер от ковида после года содержания под стражей в больнице в городе Джамму.

Шах был зятем знаменитого лидера сторонников независимости Сайеда Ахмеда Шаха Гилани , который умер в прошлом году во время своего десятилетнего домашнего заключения.

В сообщении с соболезнованиями в Твиттере премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сказал, что он «глубоко опечален» смертью Шаха в индийском плену.