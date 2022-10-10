В Чечне похитили родственников оппозиционера

Джабраил Абубакаров, беженец из Чечни, живущий в Финляндии, сообщил о похищении оставшихся в Грозном родственников. По его словам, это связано с критикой кадыровского режима, с которой он анонимно комментировал в чате оппозиционного телеграм-канала 1АDAT.

Как говорит Абубакаров, 6 октября в дом его семьи в Грозном пришли силовики и забрали его брата Ибрагима в Курчалоевский РОВД.

"Они говорили, что я позволяю себе очень резкие высказывания. В тот же день незаконно задержали моего 71-летнего отца Хожа Абубакарова, мою 66-летнюю маму Любовь Оцаеву и сестру Хеду. Также они забрали телефоны моего брата и его жены и уехали", - утверждает Абубакаров.

Ночью Абубакарову поступил звонок с номера его брата - звонившим оказался начальник уголовного розыска Курчалоевского РОВД Ислам Акаев. По словам Абубакарова, силовик потребовал от него приехать в Чечню в обмен на освобождение родственника.

Издание Кавказ.Реалии попробовало связаться с Курчалоевским РОВД, но те не подтвердили и не опровергли нахождение в отделении родственников Абубакарова, заявив, что не делятся такой информацией.

На следующий день в эфире телеграм-канала 1АDAT Абубакаров рассказал о похищении своих родных. Кроме брата, их всех отпустили в день задержания. После обнародования информации отпустили и брата. По словам Абубакарова, тот вышел с ним на связь и передал ультиматум - записать видеоролик с извинениями перед Кадыровым за критику, "иначе брат не доживет до вечера".

"Что с ним сейчас, я не знаю. Также брат сказал, что силовики велели ему собрать всех родственников для публичных проклятий в мой адрес. Я не знаю, жив ли мой брат", - заявил Абубакаров.

По его словам, в чате 1АDAT появилось аудиосообщение, записанное голосом его матери, с проклятиями в адрес телеграм-канала и лично его самого.

Этот случай далеко не единичный. В настоящее время в Чечне регулярно происходят похищения даже местных жителей, подавших документы на загранпаспорт. Чеченские оппозиционеры пишут, что получили уже много заявлений о похищениях мужчин и угрозах отправить их в Украину.

В августе оппозиционное движение 1АDAT сообщило о 21 случае похищения людей в Чечне и назвало имена некоторых из пострадавших – Зелимхан Дашаев, Мансур Мовлаев, Эми Докаев, Мовсар Магомадов, Ислам Ибрагимов, Асхаб Израилов, Зелимхан Хасиев, Асхаб Докаев и братья Мингебаевы. Некоторых из них силовики похитили уже не в первый раз, но часть из них уже вернулись домой – их освободили за выкуп.