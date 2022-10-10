Убийство активиста вызвало беспорядки в освобожденных районах Сирии

Убийство видного сирийского оппозиционного активиста вызвало гнев в контролируемом Турцией северо-западном городе Аль-Баб. Между тем скорбящие требуют справедливости и прекращения коррумпированного правления в городе.

Мухаммад Абдуль-Латиф, известный в местном масштабе как Абу Ганум, был смертельно ранен вместе со своей беременной женой неизвестными в пятницу вечером.

В субботу произошла общегородская забастовка, когда тысячи людей присоединились к похоронам активиста, чье тело было покрыто флагом сирийской революции, которую он долгое время поддерживал.

Люди пришедшие на похороны, объявили сидячую забастовку с требованием от властей найти виновников убийства.

«У меня есть два магазина в городе, которые я закрыл в ответ на забастовку, и я готов продолжать забастовку в ближайшие дни, пока местные власти не найдут убийц», — говорит Мухаммад аль-Юнис, житель Аль-Баба.

«Камеры наблюдения заполняют город, но причастных так и не нашли. К сожалению, мы страдаем от присутствия наемников в рядах повстанцев. Если бы это были не наемники, они бы еще вчера нашли убийц».

Аль-Баб находится под контролем поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА), коалиции антиасадовских повстанческих группировок.

При поддержке Турции в середине 2018 года в городе была сформирована военная полиция, состоящая из представителей каждой фракции СНА.

Одной из основных целей сил было пресечение преступности, такой как контрабанда товаров, наркотиков и несанкционированного пересечения границы между районами, удерживаемыми правительством и оппозицией.

Однако жители все больше разочаровываются в полиции из-за обвинений в произвольных задержаниях и жестоком обращении с гражданскими лицами,, благотворительными организациями и СМИ.

Воспринимаемое бездействие в отношении убийства Абу Ганума, видного борца за социальную справедливость, еще больше разожгло гнев.

«Абу Ганум был братом и другом всех мирных жителей и голосом разума. Он был убит, потому что сказал правду», — сказал аль-Юнис.

Абу Ганум был известен как яростный критик не только правительства Башара Асада, но и повстанческих группировок в контролируемых оппозицией районах, которые обвиняются в злоупотреблении властью и коррупции.

В прошлом месяце ему угрожали смертью после того, как он столкнулся с командиром группировки «Аль-Хамза», которая является частью СНС, в штаб-квартире военной полиции СНС, говорит активист Муатаз Насер.

«Мы ожидали, что он станет мишенью, но большим потрясением стало убийство вместе с ним его беременной жены», — сказал Насер, близкий друг Абу Ганума.

Инцидент в прошлом месяце произошел после того, как местный полицейский (их не следует путать с военной полицией СНА) совершил налет на сеть наркоторговцев, которой якобы руководил командир из Аль-Хамзы. Позже в дом полицейского ворвались, а на семью напали, что вызвало возмущение в городе против военной полиции.

Затем Абу Ганум сопровождал семью в штаб-квартиру военной полиции СНС, чтобы потребовать привлечения командира к ответственности.

В другом инциденте в прошлом месяце Абу Ганум организовал местные протесты против другого командира из дивизии аль-Султан Малик Шах, еще одной группировки в СНА.

На этот раз Абу Ганум протестовал против предполагаемого отказа командира покинуть дома гражданских лиц, которые он ранее захватил.

Он также известен организацией правозащитных кампаний и акций гражданского неповиновения против ИГИЛ и режима Асада.

«Все активисты в регионе становятся мишенью из-за их работы против коррупции и нарушений в регионе, а также из-за нашей основной деятельности против Асада и группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)», — сказал Насер.

«Значит, обвиняемых в убийстве Абу Ганума много».

Смерть Або Ганума усилила местную критику СНА и ее сторонников, а также Турции.

Наблюдатели говорят, что отсутствие порядка в рядах СНА и ее военной полиции вызваны плохим набором в Турции и низкой зарплатой.

«Проблема в том, что Турция финансировала коррумпированных боевиков, а затем снизила их ежемесячную зарплату до уровня менее 50 долларов», — говорит один местный источник.

«Эти наемники занялись торговлей наркотиками, воровством, нарушением прав мирных жителей на поиск денег и угрозами активистам, разоблачающим их коррумпированность».

Напомним, что Турция провела три крупные операции на севере Сирии по созданию безопасных зон вдоль ее границы.

Поддерживаемые Турцией повстанческие группы контролируют очаги в регионе, в том числе Аль-Баб, оплот активистов, перемещенных из известных оппозиционных городов, таких как Алеппо, Дараа и Маарат аль-Нуман, которые в настоящее время контролируются асадитскими силами.

В прошлом месяце министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг предложения о выводе войск его страны из региона. Он сказал, что альтернативой будут «террористические группы», которые поставят под угрозу как режима Асада, так и Турцию.