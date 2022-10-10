Израильский солдат погиб в результате стрельбы в Восточном Иерусалиме

Израильская военнослужащая была убита в результате перестрелки в субботу вечером в оккупированном Восточном Иерусалиме.

По сообщениям израильских СМИ, предполагаемый палестинский боевик подошел к контрольно-пропускному пункту, ведущему к лагерю беженцев Шуафат, около 9 часов вечера по местному времени и открыл огонь по стоявшим на страже израильским солдатам.

Позднее ночью было объявлено, что солдат ЦАХАЛ, 18-летняя Ноа Лазар, скончалась от ран.

Другой израильский солдат был серьезно ранен и доставлен в медицинский центр «Хадасса» в Иерусалиме, который в воскресенье заявил, что солдат остается в тяжелом состоянии.

Была начата большая охота, чтобы найти стрелка, который, как полагают, был из лагеря беженцев Шуафат.

Хедир аль-Диббс, активист и член Народного комитета лагеря Шуафат, сообщил, что жизнь в лагере и прилегающих районах была полностью «искалечена» израильской блокадой.

Входы и выходы из лагеря, который отрезан от центра города израильской разделительной стеной, были закрыты, так как израильские силы начали поисковые рейды в этом районе. По словам Диббса, в лагерь было доставлено не менее пяти армейских машин с сотнями солдат.

Население лагеря численностью около 100 000 человек было «осаждено», добавил Диббс, никому не разрешалось входить и выходить, включая медиков и рабочих, а школы были закрыты.

«С прошлой ночи с каждой минутой становится все хуже», — сказал Диббс в воскресенье. «События, вероятно, обострятся с этим коллективным наказанием, применяемым к нам армией».

Палестинские источники сообщили, что израильские силы применили в лагере слезоточивый газ и светошумовые гранаты, совершили налет на несколько домов и произвели множество арестов.

По словам израильских сил, трое палестинцев, которые предположительно находились в машине с подозреваемым стрелком, включая водителя, были арестованы. Трое мужчин, которым за 20, отрицают свою причастность к нападению и любую информацию о намерениях стрелка.

Ранее в субботу напряженность возросла возле Дамасских ворот за пределами Старого города Иерусалима после того, как израильские силы напали на палестинцев, собравшихся, чтобы отметить день рождения пророка Мухаммада.

По меньшей мере 17 палестинцев были ранены после того, как израильские силы применили пули с резиновым покрытием, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца. Десять человек были госпитализированы.

По меньшей мере 22 человека были арестованы.

Израильские силы убили также двух палестинских подростков в оккупированном городе Дженин на Западном берегу в субботу утром, через несколько часов после того, как были убиты еще два несовершеннолетних, в том числе 14-летний мальчик, недалеко от Калькилии и Рамаллаха.

Диббс сказал, что в эскалации насилия виновата израильская оккупация, и что акты сопротивления были нормальной реакцией.

«Мы часть палестинского народа. То что происходит в Дженине, Наблусе, Хевроне, Тулькарме и во всех палестинских районах, происходит и в Шуафате».

В последние недели израильские силы повысили уровень боевой готовности после предупреждений о возможных нападениях на израильские цели на фоне эскалации на оккупированном Западном берегу.

В этом году израильский огонь убил более 160 палестинцев, в том числе 50 в секторе Газа и не менее 110 на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Уровень смертности на Западном берегу является самым высоким с 2015 года.