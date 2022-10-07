Кадыровцы преследуют уклонистов от мобилизации

В Чечне составляют списки всех отсутствующих в своих родных селах мужчин. Аудиосообщение с таким поручением пересылается в местных мессенджерах, сообщает издание Кавказ.Реалии.

Общественная организация "Вайфонд" предположила, изначально аудиосообщение распространили в чате председателей сельских поселений. Его автор не представляется. Он призывает глав всех сел Чечни предоставить полную информацию о находящихся за их пределами жителях, в том числе тех, кто проживает за границей. В списках должны быть указаны их личные данные. Отправить списки требуется человеку по имени Бауди. Его должность не называется.

Власти Чечни никак не комментировали подлинность этого сообщения.

Между тем депутат Госдумы от Чеченской республики Адам Делимханов пригрозил российским студентам. В эфире местного телевидения он пообещал, что все, кто публично выступает против войны и российского президента Владимира Путина, "будут за это отвечать".

Делимханов, не раз до этого угрожавший убийством политикам, журналистам и даже спортсменам, сообщил, что имеет "поручение" от Рамзана Кадырова мониторить, что говорят и пишут студенты российских вузов. Он назвал тех, кто "позволяет себе писать что угодно", "продавшими свою страну и свою родину", а также "невоспитанными в религиозном смысле".

"Начиная от МГУ, МГИМО, все вузы России... Если службы там не справляются, мы справимся. И мы спросим с каждого за то, что вы оскверняете и оскорбляете нашу страну, наш гимн, нашу конституцию, нашего президента", - сказал Делимханов.

Также в своем обращении Делимханов пообещал "дойти до Лондона, а не до Берлина, как наши предки, потому что это все оттуда".

В июле Кадыров рассказывал в своем телеграм-канале о встрече с Делимхановым "по вопросам молодых людей, проживающих за пределами Чеченской республики".

"Их поведение на месте временами оставляет желать лучшего. Такие случаи единичны, но тем не менее бросают большую тень на весь чеченский народ, культуру и многовековые традиции. В ходе совещания мы обозначили приоритеты и соответствующие меры, которые необходимо предпринимать против таких правонарушителей", - сказал тогда Кадыров.

Напомним, что 22 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению "специальной военной операции" заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он объяснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план". Сюжет об этом вышел на местном телеканале.

Однако, спустя несколько дней пресс-секретарь Кадырова Ильман Вахидов отметил, что сообщения об отмене в Чечне мобилизации на войну в Украину были распространены "не российскими СМИ, не нашими республиканскими", а "оппозиционно настроенными изданиями, телеграм-каналами".

При этом поступают сведения о том, что в Чечне сейчас массово ищут уклонистов от мобилизации. В эту категорию попали те, кто недавно подал заявление на выдачу загранпаспорта, желающие сменить адрес регистрации, а также родственники протестующих против призыва. Этих жителей забирают на войну в приоритетном порядке, хотя зачастую речь идет о людях непризывного возраста.

Ну а заявление Кадырова это очередное напоминание о том, что любые колониальные практики в "национальных окраинах" рано или поздно приходят в метрополию. И то что было реальностью для Чечни станет реальностью для всей Российской Федерации.