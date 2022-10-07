Лидеры Турции и Армении провели первую встречу после улучшения отношений

Лидеры исторических противников, Турции и Армении, провели свою первую личную встречу с тех пор, как две страны договорились об улучшении отношений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг встретились в Праге в кулуарах саммита лидеров 44 стран по созданию «Европейского политического сообщества», направленного на укрепление безопасности и экономического процветания в Европе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также присутствовал на неформальной встрече трех лидеров. Никаких подробностей того, что они обсуждали, пока не известно.

Турция и Армения, у которых нет дипломатических отношений, в прошлом году договорились начать переговоры, чтобы оставить позади десятилетия вражды и вновь открыть совместную границу.

С тех пор спецпосланники, назначенные двумя странами, провели четыре раунда переговоров.

Их обсуждения привели к соглашению о возобновлении чартерных рейсов между крупнейшим городом Турции Стамбулом и столицей Армении Ереваном.