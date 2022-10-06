Таджикистан: раскрыт план "джихадистского" бунта в худжандской колонии

При этом ни прокуратура ни какие другие органы Таджикистана официальной информации о завершении расследования не предоставляют. И это при том, что 68 заключенных из этой тюрьмы после подавления бунта переведены в другие учреждения исправительной системы.

Радио.Озоди цитирует свои источники, которые сообщает, что эти заключенные хотели поднять бунт в знак своей «религиозной отваги» и были готовы умереть за свои религиозные убеждения, однако есть и такое мнение, что эти люди считали условия отбывания своих сроков невыносимыми.

Неизвестно, когда было начато планирование бунта, однако точно известно, что было принято решение о том, что он будет осуществлен в начале августа этого года. В конце июля руководство колонии строгого режима было проинформировано об этом плане. Один из заключенных, входивших в число будущих бунтовщиков, выдал информацию о плане восстания руководству тюрьмы.

По словам сотрудников тюрьмы, те, кто планировал бунт, «получили сроки за членство в запрещенных организациях, в том числе в «Джамаате аль-Мувахиддун», террористической организации, приближенной к ИГИЛ».

По версии властей, группа заключенных готовила «бунт» под руководством Азизбека Мирзоева, жителя Шахринавского района, который отбывал срок в тюрьме за членство в террористической организации. По их словам, лидером или «амиром» группы был именно Мирзоев.

«Члены этой группы нарисовали у себя на лбу черный круг для того, чтобы опознавать соучастников и присягнули на верность Азизбеку Мирзоеву под девизом «Дружба во имя Аллаха и ненависть во имя Аллаха, будем верны друг другу и, если будет необходимо, казним других», дав ему клятву», - сказал собеседник Радио Озоди.

Однако Наджмиддин Ходжаабдуллоев, бывший заключенный колонии строгого режима города Худжанд, который после отбытия срока 3 августа вышел на свободу, говорит, что «он вообще не слышал о бунте».

Хотя источники, близкие к следствию, считают, что группа пыталась устроить беспорядки, другие источники относятся к этой версии скептически. По их словам, кроме показаний самих заключенных, нет никаких доказательств того, что они готовились к беспорядкам и расправе над тюремными надзирателями.

Другой источник рассказал, что есть подозрение о том, что информация о раскрытии «плана организации бунта» была вымышленной для того, чтобы некоторые сотрудники исправительного учреждения получили звания.

Неизвестно, когда начальник исправительного учреждения 3/3 Ахмадзод Исматулло Шукрулло сообщил следственным органам о раскрытом плане организации тюремного бунта. Ноу же 4 августа в отношении целого ряда лиц были возбуждены уголовные дела по статьям об участии в преступном сообществе и "в деятельности политических партий и запрещенных объединений".

«В ходе предварительного следствия у подозреваемых не было обнаружено никаких вещественных доказательств или документов, подтверждающих преступные замыслы. Большинство подозреваемых на допросе утверждали, что они дали признательные показания под пытками и сильным психологическим давлением в следственном изоляторе», — сказал другой собеседник Радио Озоди, имеющий информацию о ходе расследования дела.

Однако люди, близкие к следствию, считают, что план организации бунта раскрыт полностью, и они нашли некоторые вещдоки, такие как нож и железные предметы. Проверить слова следователей не представляется возможным.

В то же время стоит отметить, что бунты в тюрьмах Таджикистан не являются чем-то новым. За последние годы в тюрьмах были зафиксированы два бунта: первый произошел в колонии строгого режима в Худжанде 7 ноября 2018 года, в ходе которого погибли 20 человек, в том числе два сотрудника колонии, второй – в исправительной колонии в городе Вахдат 19 мая 2019 года, в ходе которого погибли 32 человека, в том числе трое надзирателей. Ответственность за бунты взяла на себя группировка «Исламское государство».

Эксперты утверждают, что длительные сроки, суровые условия содержания, унижения и пытки укрепляют решимость многих осужденных, которым по сути нечего терять и они вполне могут устроить бунт.