Кадыров: настоящий (генерал)-полковник

Глава Чечни Рамзан Кадыров 5 октября заявил о присвоении ему президентом России Владимиром Путиным звания генерал-полковника

В своем телеграм-канале Кадыров написал, что "указ [о присвоении ему звания] вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня". По словам главы Чечни, он узнал о новом звании в ходе телефонного разговора с российским президентом.

Как сообщает издание Кавказ-Реалии на сайте Кремля вчера вечером указ еще не был опубликован.

Напомним, что в 2009 году на тот момент президент России Дмитрий Медведев присвоил 33-летнему Рамзану Кадырову первое генеральское звание – генерал-майора милиции. В 2020 году глава Чечни перешел из МВД в Росгвардию.

В апреле этого года Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта. Минфин США в своем пресс-релизе отмечал, что Кадыров получил это звание за свою роль в дальнейшем вторжении России в Украину, "публично называя себя "пехотинцем Путина".

И вот второе повышение за полгода. Такой стремительной военной карьеры не видел пожалуй ни один российский военный. При этом реальный вклад Кадырова в кампанию российских оккупантов в Украине на самом деле незначительный. По сути свое звание Кадыров получил как подарок на день рождения. Ну а чего можно ожидать от вооруженных сил, где генеральские звания раздаются в качестве подарков?

Хотя справедливости ради, касается это не только армии. Ведь у того же Кадырова имеется более сотни наград и различных званий, в том числе "за защиту прав человека" и "за заслуги перед стоматологией". Так что когда у вас в РФ плохо с правами человека или с медициной, помните, чья это "заслуга" и кто вас "защищает".