Израильтяне убили еще одного палестинца

Израильские солдаты застрелили палестинца и ранили других недалеко от оккупированного города Наблус на Западном берегу в среду во время армейского рейда.

Жертва, получившая пулевое ранение в голову, опознана как 21-летний Аляа Насер Ахмед Загал.

Во второй половине дня крупные израильские силы в сопровождении армейских бульдозеров штурмовали деревню Дейр-эль-Хатаб недалеко от Наблуса, затем окружили жилой дом и открыли огонь по людям внутри.

Сообщается, что в здании находился палестинский боевик Салман Омар, который в течение трех часов вел ответный огонь, прежде чем у него закончились боеприпасы, а затем был арестован израильской армией.

«Бригады мучеников Аль-Аксы», вооруженная группировка, связанная с ФАТХ, заявила, что ее бойцы ответили на рейд боевой стрельбой, поскольку в нескольких местах сообщалось об уличных боях с израильскими силами. Израильская армия в кратком заявлении подтвердила, что действует в этом районе.

По меньшей мере пятеро палестинцев были ранены, в том числе журналисты Махмуд Фаузи и Луай ас-Самхан.

Рейд проходит на фоне повышенной готовности в Израиле и Палестине и широких ограничений для палестинцев, поскольку израильтяне отмечают еврейский праздник Йом-Кипур.

В последние месяцы израильские силы активизировали свои почти ежедневные операции по задержанию и рейдам на Западном берегу, чтобы подавить возрождение палестинского вооруженного сопротивления, особенно в северных городах Наблус и Дженин.

В этом году в результате израильского обстрела погибло более 165 палестинцев, в том числе 51 человек в секторе Газа и не менее 110 человек на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Число погибших на Западном берегу является самым высоким за всю историю наблюдений с 2015 года.

С мая по меньшей мере двое израильских солдат погибли в результате обстрела палестинцами.