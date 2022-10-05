В Сомали убит основатель группы Аш-Шабаб

Правительство Сомали заявило, что убило Абдуллахи Надира, одного из соучредителей вооруженной группировки «Аш-Шабаб», в ходе операции с международными партнерами.

Министерство информации страны заявило поздно вечером в воскресенье, что операция, в результате которой был убит Надир, произошла в субботу. Сообщается, что он был главным прокурором «Аш-Шабаб» и должен был заменить лидера группировки Ахмеда Дирие, который болен.

«Его смерть — это заноза, удаленная от сомалийского народа», — говорится в заявлении. «Правительство благодарно сомалийскому народу и международным друзьям, чье сотрудничество способствовало убийству этого лидера, который был врагом сомалийского народа».

В последние недели сомалийские силовики рекламировали свои успехи, достигнутые против группировки, связанной с «Аль-Каидой», сражаясь вместе с местными группами самообороны. Но «Аш-Шабаб» продолжает проводить смертоносные атаки, в том числе два в прошлую пятницу , в результате которых погибло не менее 16 человек, и еще один в понедельник, когда, по данным полиции, погибло не менее пяти человек.

С 2006 года группировка убила десятки тысяч человек в своей борьбе за свержение поддерживаемого Западом центрального правительства Сомали.

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, избранный законодателями в мае, пообещал дать отпор Аш-Шабаб. Его предшественник был так занят политической борьбой, что мало что что предпринимал с этой целью. В августе Мохамуд назначил бывшего представителя «Аш-Шабаб» Муктара Робоу в свой новый кабинет.

Вооруженные сил Сомали поддерживаются американскими войсками и беспилотниками, а также миротворческой миссией Африканского союза. Пока не ясно, какие именно "международные партнеры" участвовали в операции по убийству Надира.