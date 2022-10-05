В Чечне скончался муж участницы антивоенного митинга

Правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что 28 сентября в Чечне от сердечного приступа умер муж участницы антивоенного протеста в Грозном Адам Мурадов.

Напомним, что 21 сентября несколько десятков женщин пытались провести в Грозном акцию протеста против объявленной мобилизации. Всех протестующих задержали и увезли в мэрию. Туда также привезли мужчин — родственников задержанных, в том числе Мурадова. По данным «Мемориала», родственников «заставили избить женщин, угрожая, что иначе это сделают сами силовики — и будет намного хуже».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в тот же день назвал «врагами народа» людей, выступающих против мобилизации, и заявил, что их нужно отправить в Украину для участия в «спецоперации». Так же, по его мнению, нужно поступить с родственниками «15-20 женщин», которых задержали на акции протеста в Грозном. На следующий день Кадыров заявил, что родственников около 40 митинговавших женщин уже мобилизовали и отправили в Украину (при этом он же утверждал, что в Чечне мобилизация проводится не будет).

Среди них был 18-летний Валид Мурадов, сын Адама Мурадова. Ночью 27 сентября Валид позвонил домой и рассказал, что находится в Луганске и его скоро «отправят на передовую».

Адаму Мурадову стало плохо во время молитвы. Валиду позволили приехать на похороны отца. Вернулся ли он обратно в Украину, не уточняется.

Источники «Мемориала» в Чечне утверждают, что на семью Мурадовых оказывают давление из-за того, что случившееся «вызвало большой резонанс среди чеченцев». Правозащитники говорят, что семью заставляют под запись опровергнуть, что Валида Мурадова насильно отправили в Украину, а его мать избили.