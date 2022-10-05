Дело крымских мусульман: суд продлил арест шести активистам

В оккупированном Крыму подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил до 10 января 2023 года арест крымскотатарским активистам Вилену Темерьянову, Энверу Крошу, Сеитяю Аббозову, Мурату Мустафаеву, Эдему Бекирову и Ринату Алиеву, сообщает общественная организация «Крымская солидарность». Все активисты являются фигурантами «дела крымских мусульман».

Как заявил адвокат Эмиль Курбединов, защита намерена обжаловать данное решение суда.

«Суд не принял нашу сторону, он довольствовался формальными основаниями, которые озвучивали сегодня сотрудники ФСБ и прокуратуры Крыма, продлив содержание под стражей до 10 января 2023 года. У нас есть трое суток, для того, чтобы обжаловать это решение, что и будет сделано», – сказал Курбединов в своем комментарии «Крымской солидарности».

Напомним, что утром 11 августа в Джанкое и Джанкойском районе Крыма прошли массовые обыски у крымскотатарских активистов, адвокаты не были допущены на следственные действия, они сообщили о точечном отключении им мобильной связи. Шестерых мужчин – Вилена Темерьянова, Энвера Кроша, Сеитяя Аббозова, Мурата Мустафаева, Эдема Бекирова и Рината Алиева российские силовики задержали по обвинению в участии в «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России.