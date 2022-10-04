Пророссийский муфтий Крыма поддержал агрессию против Украины

Глава подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев более полугода с начала войны прямо не высказывался по этому поводу. Но вот в конце сентября он перестал хранить сдержанность в этом вопросе и начал активно выражать поддержку российской агрессии в Украине, сообщает издание Крым.Реалии.

До этого лишь изредка муфтий Эмирали Аблаев озвучивал свою позицию, например, в мае он сообщил про отправку 100 тонн «гуманитарной помощи» жителям Херсонской области от мусульман и предпринимателей Крыма, назвав при этом Херсон «российским городом» (еще до референдумов).

Все прошедшие месяцы с весны этого года за мероприятия в поддержку «спецоперации» (так на российском новоязе называют войну) отдувался заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Айдер Исмаилов, как, например, на встречах крымскотатарской общественности в регионах Крымского полуострова с целью поддержки политики президента России Владимира Путина.

Однако после объявления Путиным «частичной» мобилизации в России, очевидно, муфтия поставили перед фактом, что отмалчиваться больше не получится. И тут же СМИ сообщили о встрече муфтия с мобилизованными крымчанами и севастопольцами в одной из частей Севастополя, где он поддержал мобилизацию крымчан.

Такая позиция муфтия не осталась без внимания крымскотатарской общественности, в своем большинстве не поддерживающей агрессию против Украины.

«Коран, в мудрость аятов (стихов) которого я верю всем сердцем. Очень хочется, чтобы представители околовластного крымского духовенства читали эту книгу прежде, чем выйдут в очередной эфир с агитацией мусульман Крыма – крымских татар на принудительную мобилизацию», – прокомментировала ситуацию на своей странице в «Фейсбуке» активистка общественного объединения «Крымской солидарности» Лутфие Зудиева.

Также муфтий активно включился в информационную повестку российских властей Крыма, сделав несколько нужных им заявлений. В частности он призвал «не поддаваться фейкам и провокациям, которые распространяют в соцсетях» и «читать информацию только на официальных источниках».



«В различных социальных сетях распространяют недостоверную информацию, а также призывы провокационного характера. Духовное управление мусульман Крыма не поддавалось и никогда не поддается этим провокациям. Призываем всех не поддаваться на провокации», – заявил Аблаев.

28 сентября в Симферополе прошло заседание Совета крымских татар при российском главе Крыма с участием муфтия Эмирали Аблаева, на заседании принято обращение к крымскотатарскому народу – в нем сказано о «всецелой поддержке крымскими татарами» политики президента России.

Эту позицию тут же начала нахваливать крымскотатарские коллаборационисты, которые раньше наоборот ругали муфтия за молчание. При этом даже они вынуждены отметить, что крымские татары не сильно поддаются российской пропаганде, но винят в этом Меджлис и Хизб ут-Тахрир.

По информации председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова не менее двух тысяч крымчан после объявления частичной мобилизации выехали только на территорию Казахстана.

Будем справедливы, в искренность поддержки крымским муфтием войны в Украине мы не верим. Кто-кто, а крымские татары лучше всех осведомлены о том, что такое российская власть, и что российский "антифашизм" из себя представляет. И вряд ли у муфтия есть хоть какое-либо желание встревать в имперскую авантюру Путина. Видимо, Аблаева действительно поставили перед самыми жесткими условиями.

Но что в итоге это меняет? А ничего, ведь выбор все же есть, даже если альтернатива соучастию в преступлениях "русского мира" означает потерю поста муфтия и миграцию.