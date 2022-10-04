Тюрьма Седная: вышел новый отчет о жутком зиндане сирийского режима

В новом отчете, опубликованном в понедельник, была освещена цепочка подчинения в сирийской военной тюрьме Седная, где около 30 000 заключенных были убиты под пытками или казнены.

Впервые Ассоциация задержанных и пропавших без вести в тюрьме «Седная» (АЗПТС) выявила лиц, виновных в зверствах в печально известном центре содержания под стражей и связанных с Военно-полевым судом сирийского режима и 227-м и 293-м отделениями сирийской разведки.

АЗПТС заявила, что связи Седнаи с официальными судами и институтами режима Башара Асада позволили ей сохранить видимость юридической легитимности, несмотря на совершенные там чудовищные преступления.

По словам выживших, перебежчиков из администрации и правозащитных групп, пытки, часто смертельные для заключенного, являются в тюрьме обычным делом.

АЗПТС — это организация, стремящаяся бороться за свободу и справедливость для сирийских заключенных, особенно для тех, кто находится в следственном изоляторе сирийского режима, где были задокументированы массовые нарушения прав человека и массовые казни.

По оценкам НПО, после обширных исследований и свидетельских показаний, около 30 000 заключенных либо умерли, либо были казнены в период с 2011 по 2018 год в тюрьме.

Эти в основном политические заключенные подвергались неоднократным и произвольным формам жестокого обращения, включая избиения, жестокие пытки, мор голодом и отсутствие медицинской помощи.

Некоторым задержанным устраивали по прибытии в тюрьму «приветственную вечеринку», которая влекла за собой многочасовые пытки, продолжавшиеся целый день, чтобы запугать их.

Казненные жертвы приговаривались к смертной казни военно-полевыми судами в ходе судебных процессов, которые часто длились всего несколько минут, в нарушение международного права.

Кроме того, согласно показаниям выживших в опубликованном отчете, еще 500 жертв были «законно» казнены в период с 2018 по 2021 год.

Кроме того, выяснилось, что военный госпиталь Тишрин играл активную роль в утилизации тел задержанных, храня их в грузовиках для мяса перед захоронением в братских могилах.

В отчете также подтверждается существование «соляных камер» , созданных с целью хранения трупов жертв до 48 часов перед отправкой.

Семьи погибших так и не получили тела своих близких и часто не видели даже весточку об их судьбе.

В отчете подробно рассказывается о планировке и структуре тюрьмы, которая позволяет совершать новые отвратительные преступления против заключенных. Заключенных помещают в крошечные камеры, регулярно пытают, им отказывают в надлежащем питании и медицинской помощи.

Тюрьма Седная, основанная в 1987 году, расположена на вершине холма в горном районе к северу от Дамаска и защищена тремя уровнями безопасности с сотнями охранников, размещенными в разных точках тюрьмы.

Между тем, тюремный персонал, известный как третья дивизия сирийской армии, защищает внешние стены тюрьмы.

Центр содержания под стражей, размером с 184 футбольных стадиона, окружен двумя минными полями, одно из которых состоит из противопехотных мин, а другое — из противотанковых боеприпасов.

Тюремный персонал контролирует входящие и исходящие линии связи, пытаясь подавить любую форму связи с внешним миром, которая может раскрыть ужасающие преступления режима.

Военная тюрьма Седная была описана Amnesty International как бойня для людей из-за ее роли в пытках и убийствах сирийских мирных жителей на протяжении всей разрушительной гражданской войны в стране.

Большинство задержанных подозреваются в участии в мирных акциях протеста или активизме. В то же время режим заключал в тюрьмы протестующих, освобождал из камер боевиков-исламистов, заявляют активисты.