Родственниц Кадырова наградили госнаградами "ЛНР"

Главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник наградил мать наместника Чечни Рамзана Кадырова Аймани и его супругу Медни орденом Дружбы народов.

Сам Кадыров отметил, что решение о присвоении "госнаград" его родственницам связано с их гуманитарной помощью жителям "республики". Якобы благодаря решению его матери с начала войны в Украине в "ЛНР" отправлены десятки тысяч тонн продуктов и предметов первой необходимости, заявил он. Также, по словам главы Чечни, Аймани Кадырова "организовала выезд на территорию России сотням больных и раненых".

Но еще в апреле эксперты обратили внимание, что продукты из гуманитарной помощи, якобы отправленной из Чечни, - украинского производства. Как указал, в частности, журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, это свидетельствует о том, что кадыровцы раздавали жителям Мариуполя награбленные продукты. После этого видео с раздачей гуманитарной помощи было удалено из телеграм-канала Рамзана Кадырова.

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, президентом и вице-президентом которого являются мать и супруга главы Чечни, не раз критиковали за то, что деньги для него собираются принудительно, однако Кадыров эти обвинения отрицал. Кроме того, СМИ сообщали о непрозрачности финансирования и расходов фонда, называя его "альтернативной казной" Кадырова.

Фонд вообще организация достаточно странная. В 2021 году Фонд имени Ахмата Кадырова задекларировал нулевую выручку и валовую прибыль. Если в 2019 году фонд, согласно данным от его управленцев, получил пожертвования на 6 млрд рублей (а перед этим 2,2 млрд), то последние два года указывает их отсутствие. Согласно предоставленным фондом данным, он ничего не потратил на целевые расходы. Эксперты назвали предоставленную отчетность по меньшей мере "странной" для некоммерческой организации.

Еще Фонд Кадырова известен тем, что дарит дорогие подарки гостям главы Чечни и звёздам: Жерару Депардье — пятикомнатную квартиру в центре Грозного за 15 млн рублей, Сергею Звереву — часы за 100 000 евро, телеведущей Яне Рудковской — Porsche Cayenne.

Пасечник также наградил званиями "Героя ЛНР" председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и министра внутренних дел по республике Руслана Алханова. Напомним, что в начале августа Кадыров и Пасечник сами обменялись наградами: Кадыров стал "Героем ЛНР", а глава ЛНР получил орден Ахмата Кадырова.